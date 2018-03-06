taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
117.394
USD
3,8063
EURO
4,6985
ALTIN
161,68
PETR
65,6100

2B başvuruları yarın sona eriyor

2B Yasası'ndan yararlanmak isteyen kişiler, en geç 7 Mart'a kadar başvuru yapmak zorunda.

Haber Merkezi | 06.03.2018 - 10:17..
  1. Haberler
  2. Emlak
2B başvuruları yarın sona eriyor

2017 yılının Eylül ayında sona ermesi planlanan 2B arazi başvuruları devam ediyor. Ancak başvurular için sadece 1 gün kaldı.

2B başvuruları yarın sona eriyor

SÜRE 7 MART'A KADAR UZATILMIŞTI

Bakanlar Kurulu, 3 Ekim'de aldığı bir kararla başvuru sürelerini 7 Mart 2018'e kadar uzatılmıştı.

2B başvuruları yarın sona eriyor

GEREKLİ BELGELER

2B arazileri için defterdarlık ve mal müdürlüklerine başvuru yapılabiliyor. Başvuru yaparken; nüfus cüzdanının fotokopisi, başvuru dilekçesi, başvuru bedeli makbuzu, tüzel kişiler için ise yetki belgesi, bunun dışında mirasçılardan da veraset ilamı gibi belgelerin alınması gerekiyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Güney Kore’de 64 metrekarelik muhteşem ev
PyeongChang 2018 Kış Olimpiyat Oyunları’na ev sahipliği yapmaya hazırlanan Güney Kore’de yapılan 64 64 metrekarelik muhteşem ev...
Modern dokunuşlarla oturma odaları
Oturma odaları, ailenin bütün bireylerine hizmet eden ortak yaşam alanlarından bir tanesidir.
2B başvuruları yarın sona eriyor
2B Yasası'ndan yararlanmak isteyen kişiler, en geç 7 Mart'a kadar başvuru yapmak zorunda.
Afet konutlarında oturan vatandaşlar tapularına kavuşuyor
Alaplı’da 1998 yılında meydana gelen sel ve heyelanda konutları zarar gören vatandaşlar için yapılan Tepeköy Mahallesi’ndeki 150 afet konutunun tapu sorunu çözülüyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Saadet Partisi'nden HDP ile ittifaka yeşil ışık

Saadet Partisi'nden HDP ile ittifaka yeşil ışık

236
Bekir Coşkun Afrin operasyonunu tartışmaya açtı

Bekir Coşkun Afrin operasyonunu tartışmaya açtı

144
Suriye'nin İran'a maliyeti 36 milyar dolar

Suriye'nin İran'a maliyeti 36 milyar dolar

67
Kıskaç altına alınan PKK'lılara destek konvoyu

Kıskaç altına alınan PKK'lılara destek konvoyu

72
Zeytin Dalı Harekatı PKK'nın Akdeniz planını bozdu

Zeytin Dalı Harekatı PKK'nın Akdeniz planını bozdu

41
HDP'li kaçak vekil de Afrin yalanlarına destek veriyor

HDP'li kaçak vekil de Afrin yalanlarına destek veriyor

34
Kaldırılan Türk dizilerinin altından Selman çıktı

Kaldırılan Türk dizilerinin altından Selman çıktı

50
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM