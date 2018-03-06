2B başvuruları yarın sona eriyor

2017 yılının Eylül ayında sona ermesi planlanan 2B arazi başvuruları devam ediyor. Ancak başvurular için sadece 1 gün kaldı.

SÜRE 7 MART'A KADAR UZATILMIŞTI

Bakanlar Kurulu, 3 Ekim'de aldığı bir kararla başvuru sürelerini 7 Mart 2018'e kadar uzatılmıştı.

GEREKLİ BELGELER

2B arazileri için defterdarlık ve mal müdürlüklerine başvuru yapılabiliyor. Başvuru yaparken; nüfus cüzdanının fotokopisi, başvuru dilekçesi, başvuru bedeli makbuzu, tüzel kişiler için ise yetki belgesi, bunun dışında mirasçılardan da veraset ilamı gibi belgelerin alınması gerekiyor.