Ürdün Askeri Mahkemesi, Cafr bölgesindeki Kral Faysal Askeri Hava Üssü'nde ABD'li 3 askeri eğitmeni öldürmekle suçlanan 39 yaşındaki asker Maarik el Tawaiha hakkında ömür boyu hapis cezası verdi.

Mahkemenin ayrıca askerin, ömür boyu kamuya yararlı ağır işlerde çalıştırılmasına da hükmettiği kaydedildi.

3 ABD'li askeri öldüren Ürdünlü askere müebbet hapis VİDEO

"BEN İŞİMİ YAPIYORDUM"

Ürdünlü asker Maarik el Tawaiha ise üssün saldırı altında olduğunu sandığı için ve dur ihtarına uymadıkları için ABD askerlerine ateş açtığını belirtti.

Mahkeme salonu çıkışında konuşan Tawaiha, "Krala sonsuz saygım var. Ama ben işimi yapıyordum." dedi.