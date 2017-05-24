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3 Adam Demet Akalın sorusunu geçiştirdi

İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç, Demet Akalın hakkında konuşmak istemediler.

24.05.2017 - 13:54
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Popçu Sinan Akçıl ve Serdar Ortaç'ın birlikte yazdığı ve seslendirdiği 'Yüzyılın Aşkı' adlı şarkı, önceki akşam bir otelde yapılan lansman ile tanıtıldı. 3 Adam programının kahramanları Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak, lansman gecesine birlikte katıldı. Bir hayli keyifli olan ikili, “Biz de Sinan’a desteğe geldik, kendisini severiz” dedi.

DEMET AKALIN'A CEVAP YOK

Demet Akalın’ın ‘3 Adamı’ sevmiyorum’ lafını hatırlatan muhabirlere kaçamak yanıt veren ikili, “Siz çok fenasınız, ortalığı karışmaya mı çalışıyorsunuz?” diyerek hızlıca içeri girdiler.

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