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3 Arap ülkesi ABD'nin İran kararından memnun

ABD’nin İran ile nükleer yapılan nükleer anlaşmadan ayrılmasına, Suudi Arabistan, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden destek geldi.

AA | 09.05.2018 - 03:49..
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Arap ülkelerinden sırayla ABD’ye destek açıklaması gelmeye başladı. Suudi Arabistan, İran’a 2015 yılında askıya alınan yaptırımların daha güçlü şekilde geri döneceğinden memnun olduklarını belirtti.

SUUDİ ARABİSTAN YAPTIRIMLARDAN MEMNUN

Suudi Arabistan'ın "Trump'ın ülkesinin İran'la nükleer anlaşmadan ayrılacağını ve 2015'te askıya alınan İran ekonomik yaptırımlarının en güçlü şekilde yeniden hayata geçirileceğini açıklamasından memnuniyet duyduğu" belirtildi.

İran'ın yaptırımların kaldırılmasından sonra ekonomik avantajlardan faydalandığı ve bunu "bölgeyi istikrarsızlaştırma faaliyetlerine devam etmek için kullandığına" dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Uluslararası toplumu; halkına karşı katliamlar gerçekleştiren ve kimyasal silah kullanan Beşşar Esed'e, Hizbullah'a ve Husilere verdiği destek dolayısıyla aynı zamanda bölgeyi istikrarsızlaştıran faaliyetleri nedeniyle İran'ın karşısında yer almaya çağırıyoruz."

3 Arap ülkesi ABD'nin İran kararından memnun

BAHREYN DESTEĞİNİ DUYURDU

Öte yandan Bahreyn resmi haber ajansında yer alan açıklamada da İran'la yapılan anlaşmadan ABD'nin çekilmesi ve ekonomik yaptırımların en güçlü şekilde yeniden hayata geçirilmesi kararının desteklendiği belirtildi.

Açıklamada, “Bahreyn, ABD'nin, İran'ın uluslararası yasalara aykırı bir şekilde bölgeye terör ihraç etmeye devam etme çabalarına karşı duruşuna bağlılığını yansıtan söz konusu kararına tam destek veriyor.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, anlaşmayı imzalayan tüm taraflara bölgedeki barış ve huzurun sorumluluğunu göz önüne alarak ABD ile benzer kararlar almaları çağrısı yapıldı.

3 Arap ülkesi ABD'nin İran kararından memnun

BAE ABD’YE DESTEK ÇAĞRISI YAPTI

BAE de Trump'ın söz konusu kararını desteklediğini duyurdu.

BAE resmi ajansı WAM'da yer alan Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığının açıklamasında, BAE'nin ABD Başkanı Trump'ın bugün İran ile ilgili açıkladığı kararı desteklediği kaydedildi.

Açıklamada, uluslararası toplum ve nükleer anlaşmaya katılan taraflara, "Trump'ın nükleer silahların ve diğer kitle imha silahlarının uluslararası güvenliğin ve istikrarın korunması için Ortadoğu'dan çıkartılması yönündeki duruşuna destek olma" çağrısında bulunuldu.

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