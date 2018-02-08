3 ay önce evlenen astsubay Afrin'de şehit düştü

TSK'nın Afrin'de sürdürdüğü 'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen 22 yaşındaki Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan anne ve babasına şahadet haberi verildi. Camiden evine gelen İsmail Akpınar oğlunun şehit olduğunu öğrendi.

ŞEHİDİN EVİNE TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Karabük Valisi Kemal Çeber, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, İl Jandarma Komutanı Albay Cihan Ulukaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay şehidin ailesini yalnız bırakmadı.

Şehidin anne ve babasının yaşadığı apartmana itfaiye ekipleri Türk bayrakları astı.

3 AY ÖNCE EVLENDİ

Tankçı olan astsubayın 3 ay önce Tunceli'de görev yapan komiser yardımcısı Hafizenur Akpınar ile evlendiği öğrenildi.

"ÇOK BÜYÜK BİR METANETLE KARŞILADILAR"

Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın ailesini ziyaret eden Karabük Valisi Kemal Çeber, yaptığı açıklamada, "Allah annesinden ve babasından razı olsun. Çok büyük bir metanetle karşıladılar. Bir aksilik olmazsa Kent Meydanı'nda cenaze namazımızı kılacağız. Ailemizin isteği, şehidimizin de vasiyeti üzerine Safranbolu'da defnedeceğiz. Şehidimizin ailesi Afyon Çaylı. Ama kendileri 14 yıldır burada. Baba emekli bir asker. Şehidin eşi Tunceli'de görevli. Eşi Hafize Nur Safranbolulu. Hafize Nur'un da olayı çok büyük bir metanetle karşıladığını Tunceli'deki arkadaşlarımdan öğrendim. Büyük bir saygı içerisinde 'Anne baba neyi uygun görürse o olur' dedi. Hepimizin başı sağolsun." dedi.