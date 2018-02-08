taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.570
USD
3,7946
EURO
4,6627
ALTIN
160,01
PETR
65,4500

3 ay önce evlenen astsubay Afrin'de şehit düştü

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın ailesine acı haber verildi.

DHA | 08.02.2018 - 09:03..
  1. Haberler
  2. İç Haber

TSK'nın Afrin'de sürdürdüğü 'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen 22 yaşındaki Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan anne ve babasına şahadet haberi verildi. Camiden evine gelen İsmail Akpınar oğlunun şehit olduğunu öğrendi.

3 ay önce evlenen astsubay Afrin'de şehit düştü

ŞEHİDİN EVİNE TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Karabük Valisi Kemal Çeber, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, İl Jandarma Komutanı Albay Cihan Ulukaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay şehidin ailesini yalnız bırakmadı.

Şehidin anne ve babasının yaşadığı apartmana itfaiye ekipleri Türk bayrakları astı.

3 ay önce evlenen astsubay Afrin'de şehit düştü

3 AY ÖNCE EVLENDİ

Tankçı olan astsubayın 3 ay önce Tunceli'de görev yapan komiser yardımcısı Hafizenur Akpınar ile evlendiği öğrenildi.

3 ay önce evlenen astsubay Afrin'de şehit düştü

"ÇOK BÜYÜK BİR METANETLE KARŞILADILAR"

Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın ailesini ziyaret eden Karabük Valisi Kemal Çeber, yaptığı açıklamada, "Allah annesinden ve babasından razı olsun. Çok büyük bir metanetle karşıladılar. Bir aksilik olmazsa Kent Meydanı'nda cenaze namazımızı kılacağız. Ailemizin isteği, şehidimizin de vasiyeti üzerine Safranbolu'da defnedeceğiz. Şehidimizin ailesi Afyon Çaylı. Ama kendileri 14 yıldır burada. Baba emekli bir asker. Şehidin eşi Tunceli'de görevli. Eşi Hafize Nur Safranbolulu. Hafize Nur'un da olayı çok büyük bir metanetle karşıladığını Tunceli'deki arkadaşlarımdan öğrendim. Büyük bir saygı içerisinde 'Anne baba neyi uygun görürse o olur' dedi. Hepimizin başı sağolsun." dedi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Başbuğ: Mücadele içindeyken bu açıklamalar olmaz

Başbuğ: Mücadele içindeyken bu açıklamalar olmaz

91
Amerikalı komutanlar Münbiç'te YPG'nin yanında

Amerikalı komutanlar Münbiç'te YPG'nin yanında

108
Beşiktaş'ın önünde zorlu bir fikstür var

Beşiktaş'ın önünde zorlu bir fikstür var

45
Bakan Albayrak: Terör örgütleri tarihten silinecek

Bakan Albayrak: Terör örgütleri tarihten silinecek

71
Schulz Almanya Dışişleri Bakanı olacak

Schulz Almanya Dışişleri Bakanı olacak

40
Kar yağışı Eyfel Kulesi'nin kapatılmasına neden oldu

Kar yağışı Eyfel Kulesi'nin kapatılmasına neden oldu

6
ABD kurduğu terör örgütü SDG'yi Menbiç'te tutacak

ABD kurduğu terör örgütü SDG'yi Menbiç'te tutacak

31
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM