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3. Berlin Türk Tiyatro Festivali başlıyor

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek Türk Tiyatro Festivali, 8 Mayıs'ta başlayacak.

AA | 03.05.2018 - 09:22..
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Almanya'nın başkenti Berlin'de bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Türk Tiyatro Festivali, 8-13 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin Berlin Başkonsolosluğunun himayesinde düzenlenecek 3. Berlin Türk Tiyatro Festivali'nin programı başkonsoloslukta düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna tanıtıldı.

KÜRK MANTOLU MADONNA OYNANACAK

Berlin'deki Alman tiyatroseverleri, Türk tiyatrosunun en iyi ve yeni örnekleriyle buluşturan festival, bu yıl 8-13 Mayıs tarihlerinde 6'sı Türkiye'den, biri Kıbrıs'tan olmak üzere tiyatro dünyasının değerli isimlerini ağırlayacak.

Festivalin ilk oyunu, Türkiye'de kapalı gişe oynayan Kürk Mantolu Madonna olacak. Berlin Başkonsolosu Mustafa Çelik, yaptığı açıklamada, festivalin Türkçe olması nedeniyle büyük önem verdiklerini söyledi.

3. Berlin Türk Tiyatro Festivali başlıyor

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