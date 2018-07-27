3 bin yıllık tarihi birikimiyle Letoon Atik Kenti

Kumluova Mahallesi'nde bulunan, 1988'de UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınan kent, tapınak mimarisinin en kutsal yapılarına sahip. Antik kent, Leto, Apollon ve Artemis adına yapılmış tapınaklar ve Roma tiyatrosuyla ziyaretçilerini tarihte yolculuğa çıkarıyor.





UNESCO GURURU

Başkent Üniversitesi Letoon Arkeolojik Araştırma Projesi ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Sema Atik Korkmaz, yaptığı açıklamada, UNESCO'nun dünya miras sözleşmesini 1972'de oluşturduğunu, bu anlaşmaya imza koyan ilk 10 ülke arasında Türkiye'nin de yer almasının gurur verdiğini söyledi.

"İNSANLIĞIN ORTAK DEĞERİ

1988'de organik olarak bağı bulunan Xanthos ile Letoon'un da listeye alındığını hatırlatan Sema Atik Korkmaz, "Letoon, tüm insanlığın ortak değeri olan evrensel değerleri taşıyor. Letoon, tüm Likya bölgesinin arşivi, belleğidir. Tüm kentlerin ortak tapınım alanı. Aynı zamanda kararların da alındığı bir yerdir Letoon. Komşu kentler arasında bir anlaşmazlık çözümlendiyse alınan kararların deklare edildiği yerdir." dedi.

Dünyada ender bulunan yazıtlardan olan üç dilli yazıtın da Letoon'da korunduğunu belirten Sema Atik Korkmaz, yazıtla dönemin yönetim ve polis yapısının anlaşıldığını ifade etti.