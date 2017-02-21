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3 çocuk babası bu kez bıçakla intihara kalkıştı

Kütahya'da Valilik binası girişinde boğazına ustura dayayan İbrahim Toy, bugün de Valilik karşısındaki havuzda bıçakla intihara kalkışt

21.02.2017 - 23:27
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Meydanda bulunan vazo heykelinin olduğu içerisinde su bulunmayan süs havuzuna giren 40 yaşındaki İbrahim Toy, üst kısımdaki giysileri çıkartıp bıçağı boğazına dayayarak intihara kalkıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İşsiz olduğunu, bu yüzden de bunalıma girdiğini söyleyen İbrahim Toy elindeki bıçakla boynunu hafif şekilde kesti. Polisler, İbrahim Toy'un bir anlık dalgınlığından yaralanarak elindeki bıçağı aldı. Polislerin etkisiz hale getirdiği Toy'a ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekibi ambulansta yaptı. İbrahim Toy daha sonra tedavisi için Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

3 çocuk babası bu kez bıçakla intihara kalkıştı

İbrahim Toy, dün akşam da Valilik önünde ustura ile intihara kalkışmıştı. Kendini boynundan hafif şekilde yaralayan Toy, polisler tarafından etkisiz haline getirilmiş, götürüldüğü hastanede gerekli tedavisi yapıldıktan sonra da evine gönderilmişti.

3 çocuk babası bu kez bıçakla intihara kalkıştı

3 çocuk babası bu kez bıçakla intihara kalkıştı

3 çocuk babası bu kez bıçakla intihara kalkıştı
3 çocuk babası bu kez bıçakla intihara kalkıştı

3 çocuk babası bu kez bıçakla intihara kalkıştı
3 çocuk babası bu kez bıçakla intihara kalkıştı
3 çocuk babası bu kez bıçakla intihara kalkıştı

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