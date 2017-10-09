3. Havaalanı Alman medyasında

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği, ABD'nin vize başvurularını askıya almasına karşılık benzer bir açıklama yaptı.

Fenerbahçe'yi değerlendiren Christoph Daum, Aykut Kocaman ve Alex hakkında gündem oluşturacak sözler söyledi.

Daum: Fenerbahçe'ye daha saygın bir hoca gerekiyor

CHP'de 2019 adayı olarak adı öne çıkarılan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen, adaylın CHP Lideri'ne yakışacağını söyledi.

Yılmaz Büyükerşen Kılıçdaroğlu'nu işaret etti

Türk Hava Yolları ile Lufthansa arasındaki rekabete dikkat çeken Der Spiegel dergisi, mega havaalanının yapımının hızla devam ettiğini yazdı

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Selçuk İnan barışmak için 500 bin liralık yüzük aldı

Galataray'ın tecrübeli futbolcusu İnan, iki kadınla eğlenirken görülmesi üzerine kavga ettiği eşine barışmak için yüzük aldı.