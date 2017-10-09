3. Havaalanı Alman medyasında

Almanya'da yayın yapan Der Spiegel dergisi, 24 saat çalışmaların sürdüğü 3. Havalimanı inşaatıyla ilgili bir haber yayınladı.
90 MİLYON YOLCU
Türkiye'nin bayrak taşıyıcı markası Türk Hava Yolları ile Lufthansa arasında yaşanan rekabeti öne çıkaran Alman dergisi, mega havaalanında 90 milyon yolcuya hizmet verileceğinin altını çizdi.
İLK UÇAK ŞUBAT 2018'DE İNECEK
Şubat 2018'de ilk uçağın inmesi planlanan havaalanının Türk Hava Yolları'nın yeni çıkış noktası olacağına dikkat çekilen haberde, 29 Ekim 2018'de resmi törenin yapılacağı bilgisine yer verildi.
FOTOĞRAF: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Havaalanı'nda devam eden çalışmaları yerinde incelemişti. / 09.05.2016