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3. Havaalanı Alman medyasında

Türk Hava Yolları ile Lufthansa arasındaki rekabete dikkat çeken Der Spiegel dergisi, mega havaalanının yapımının hızla devam ettiğini yazdı

09.10.2017 - 07:39
  1. Haberler
  2. Ekonomi
3. Havaalanı Alman medyasında

Almanya'da yayın yapan Der Spiegel dergisi, 24 saat çalışmaların sürdüğü 3. Havalimanı inşaatıyla ilgili bir haber yayınladı.

90 MİLYON YOLCU

Türkiye'nin bayrak taşıyıcı markası Türk Hava Yolları ile Lufthansa arasında yaşanan rekabeti öne çıkaran Alman dergisi, mega havaalanında 90 milyon yolcuya hizmet verileceğinin altını çizdi.

3. Havaalanı Alman medyasında

İLK UÇAK ŞUBAT 2018'DE İNECEK

Şubat 2018'de ilk uçağın inmesi planlanan havaalanının Türk Hava Yolları'nın yeni çıkış noktası olacağına dikkat çekilen haberde, 29 Ekim 2018'de resmi törenin yapılacağı bilgisine yer verildi.

3. Havaalanı Alman medyasında

FOTOĞRAF: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Havaalanı'nda devam eden çalışmaları yerinde incelemişti. / 09.05.2016

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