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3. Havalimanı bölgesinde emlak piyasası canlanıyor

Üçüncü Havalimanı'nın tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki nüfusunun 2 katına çıkacağı tahmin ediliyor.

21.11.2017 - 13:21
  1. Haberler
  2. Emlak

2013 yılında yapımına başlanan Üçüncü Havalimanı'nda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Yüzde 73'ü tamamlanan projenin ilk fazı, yaklaşık bir yıl sonra 29 Ekim'de hizmete sunulacak.

3. Havalimanı bölgesinde emlak piyasası canlanıyor

FİRMALAR BİRBİRİYLE YARIŞIYOR

İnşaatı bittiğinde 90 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak Üçüncü Havalimanı'nın bulunduğu bölgede ise hareketlilik yaşanıyor. Tüm gayrimenkul firmaları bölgede kendisine yer ararken proje geliştirmek için de fırsat kolluyor.

ARSA FİYATLARI 5 YILDA 10 KAT ARTTI

Ancak Üçüncü Havalimanı projesinin de etkisiyle bölgede bir değer artışı yaşanıyor. Markalı konut projelerinin de radarına giren bölgede arsa fiyatları, 5 yılda 10 kat arttı.

Bölgede var olan satılık konutların metrekaresi 2 bin 500 liradan başlayarak fiyatlanırken, satılık arsaların metrekaresi 350-800 lira arasında alıcı buluyor.

3. Havalimanı bölgesinde emlak piyasası canlanıyor

Yetkililer, bölgede evlerin daha da pahalılaşacağı görüşünde birleşse de kooperatif inşaat etme fikri bazı firmaları cezbediyor. Tek çözümün kooperatif olduğunu söyleyen Erkut Çavuş, "Konutta balon yok. Evlerin satılmamasının sebebi vatandaşın alım gücünün azalmış olması. Bunun çözümü 'kooperatif'. Kanunlar değişti. Kooperatifler Çevre Bakanlığı'na bağlanarak sıkı denetim altına alındı. Üyeler de güvence altında." diye konuştu.

3. Havalimanı bölgesinde emlak piyasası canlanıyor

2023'TE PROJENİN TAMAMI BİTECEK

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, havalimanının, ilk bölümü açıldığında 100 bin kişiye, 2023 kadar projenin tamamı bittiğinde 200 bin ila 225 bin kişiye istihdam sağlayacağını da açıklamıştı. Ayrıca Havalimanı'nın tamamı bittiğinde direkt ve dolaylı olarak ülkenin GSYH'sinin yüzde 4,89'u kadar ekonomik büyüklük oluşturacak.

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