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3. Havalimanı hizmete girdiğinde 350 noktaya uçulabilecek

İstanbul'un Yeni Havalimanı'nın hizmete girmesiyle birlikte destinasyon sayısı da artacak.

05.06.2017 - 15:03
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3. Havalimanı hizmete girdiğinde 350 noktaya uçulabilecek

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, dünyanın gıptayla izlediği İstanbul 3. Havalimanının hizmete girmesiyle Türkiye'nin dünya çapında şu anda 282 olan destinasyon sayısının 350'ye yükseltilmesinin planlandığını söyledi.

3. Havalimanı hizmete girdiğinde 350 noktaya uçulabilecek

22 MİLYAR AVRO GELİR ELDE EDİLECEK

Arslan, son 10 yılda aktif havalimanı sayısını 25'ten 55'e çıkarıldığını, Türkiye'nin her yerine uçakla gidilebilir hale geldiğini anlatarak, yılda 35 milyon olan iç ve dış hat yolcu sayısının ise 180 milyona ulaştığını vurguladı.

Kömür ocaklarının olduğu bir yerde bataklıkları kurutup yeni bir alan kazandırdıklarının altını çizen Arslan, söz konusu alanda 10 milyar avroluk yatırımı, kamu-özel iş birliği şeklinde yaptıklarını ve 25 yıl boyunca yapılacak işletmeden de 22 milyar avro gelir elde edileceğini kaydetti.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK PROJESİ

Arslan, İstanbul'un Avrupa yakası Yeniköy ve Akpınar yerleşimleri arasında Karadeniz sahil şeridindeki 76,5 milyon metrekare büyüklüğündeki alana yapılan İstanbul Yeni Havalimanının, İstanbul'un stratejik önemini çok farklı noktalara taşıyacağını belirterek, "Bu, Türkiye’de yapılmış en büyük proje olma özelliğine sahip." dedi.

3. Havalimanı hizmete girdiğinde 350 noktaya uçulabilecek

ÇALIŞAN SAYISI 30 BİNE ULAŞACAK

Türk ekonomisini büyük destek olacak 3. Havalimanında, 3 bin 500'ü beyaz yaka olmak üzere yaklaşık 26 bin 700 kişinin çalıştığını ifade eden Arslan, "Önümüzdeki dönemde çalışan sayısı 30 bin kişiye ulaşacak." dedi.

Arslan, İstanbul 3. Havalimanının, 2025'te Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın yüzde 4,9'unu oluşturmasını öngördüklerini söyledi.

3. Havalimanı hizmete girdiğinde 350 noktaya uçulabilecek

HAVALİMANINA ULAŞIM KOLAY OLACAK

Arslan, "3. Havalimanı Raylı Sistem Hattı Etüd-Proje" işi kapsamında 34 kilometre uzunluğunda Gayrettepe-Yeni Havalimanı ile 31 kilometre uzunluğunda Halkalı-Yeni Havalimanı olmak üzere toplam 65 kilometre olarak planlanan raylı sistem hattının, birinci aşaması olarak belirlenen Gayrettepe-Yeni Havalimanı kesimine ilişkin çalışmaların sürdüğünü sözlerine ekledi.

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