taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
87.473
USD
3,6937
EURO
3,9299
ALTIN
146,45
PETR
56,6200

3. Havalimanında çalışmalar kar kış demeden sürüyor

Zor şartlarda da olsa 3. Havalimanı'nda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

13.02.2017 - 12:02
  1. Haberler
  2. Projeler

Yapımına hızla devam edilen 3. Havalimanının kar yağışıyla beyaza büründüğü görülürken, işçiler zor hava koşullarında bile çalışmaya devam etti.

3. Havalimanında çalışmalar kar kış demeden sürüyor

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Türkiye’nin en önemli projelerinden olan 3. Havalimanı’nın yapımı tüm hızıyla devam ediyor.

3. Havalimanında çalışmalar kar kış demeden sürüyor İZLE

3. Havalimanında çalışmalar kar kış demeden sürüyor

ÇALIŞMALAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

2018’de tamamlanması planlanan havalimanında zor hava şartlarında yapılan çalışmalar havadan görüntülendi. Havalimanının kar yağışıyla beyaza büründüğü görülürken, işçiler zor hava koşullarında bile çalışmaya devam ediyor.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bahreyn'de Diriliş Ertuğrul jenerik müziği çalındı

Bahreyn'de Diriliş Ertuğrul jenerik müziği çalındı

87
İstanbul'da PKK'lı teröristlere eş zamanlı operasyon

İstanbul'da PKK'lı teröristlere eş zamanlı operasyon

24
İsveçli kadın bakanların İran hassasiyeti

İsveçli kadın bakanların İran hassasiyeti

106
Serdar Erener'in yeni imajı

Serdar Erener'in yeni imajı

27
Bahçeli, akademisyenlere geçmişi hatırlattı

Bahçeli, akademisyenlere geçmişi hatırlattı

104
Kılıçdaroğlu'nun referandum stratejisi: Canvassing

Kılıçdaroğlu'nun referandum stratejisi: Canvassing

0
Kemal Kılıçdaroğlu müftülere mektup yazacak

Kemal Kılıçdaroğlu müftülere mektup yazacak

230
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM