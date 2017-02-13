Yapımına hızla devam edilen 3. Havalimanının kar yağışıyla beyaza büründüğü görülürken, işçiler zor hava koşullarında bile çalışmaya devam etti.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Türkiye’nin en önemli projelerinden olan 3. Havalimanı’nın yapımı tüm hızıyla devam ediyor.

3. Havalimanında çalışmalar kar kış demeden sürüyor İZLE

ÇALIŞMALAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

2018’de tamamlanması planlanan havalimanında zor hava şartlarında yapılan çalışmalar havadan görüntülendi. Havalimanının kar yağışıyla beyaza büründüğü görülürken, işçiler zor hava koşullarında bile çalışmaya devam ediyor.