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3. Havalimanı'nın adı netleşti

Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar'ın aktardığı bilgiye göre 6 bilim insanı yeni havalimanının ismi için çalışıyor. İlk bulgular mevcut liderlerin isimlerinin verildiği yönünde.

Haber Merkezi | 07.10.2018 - 09:50..
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3. Havalimanı'nın adı netleşti

3. Havalimanı'nın adı netleşti

3. Havalimanı'nın açılışı 29 Ekim'de olacak. Fakat ismi henüz belli değil. Havalimanı kodu ise Atatürk Havalimanı'ndaki gibi İST olarak kalacak.

Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar, havalimanının şantiyesine giderek İGA Havalimanı İşletmesi AŞ CEO’su Kadri Samsunlu'dan bilgi aldı.

MEVCUT LİDERLERİN İSİMLERİ VERİLİYOR

Buna göre isim konusunda 6 bilim insanı tespit çalışmasına başladı. Üzerinde durulan örnekler ise şunlar:

Hartsfield-Jackson Atlanta Uluslararası Havalimanı: 1920’lerde Atlanta Belediye Havalimanı adıyla temeli atıldı. 1971’de William B. Hartsfield’in adı verildi. 2003’te havalimanının adına Maynard H. Jackson da eklendi. Yani, halen dünyanın en büyüğü olan Atlanta Havalimanı, bir asırlık geçmişine katma değer sağlayan iki liderin adıyla faaliyet gösteriyor.

Reagan National Havalimanı: 1926’da Washington Havalimanı adıyla kuruldu. 1998’de William Jefferson Clinton, bir önceki Başkanı onore etmek için Ronald Reagan Washington Havalimanı olarak değiştirilmesini öneren Kongre kararını onayladı. O sırada Reagan hayattaydı. 2004’te vefat etti.

Houston Havalimanı: 1937’de William P. Hobby tarafından açıldı. 1969’da dönemin ABD Başkanı George Bush, bu havalimanını büyüten adımı attı. Şimdi, üst kimliği “Houston Havalimanı” olsa da, aynı zamanda “George Bush Kıtalararası Havalimanı” olarak da tanınıyor.

Bill ve Hilary Clinton Havalimanı: Arkansas’ta 1937 yılında Adams Fields adıyla açılan havalimanının adı, 2012’de “Bill ve Hilary Clinton” olarak değiştirildi.

"ATATÜRK BU TÜR KISTASLAR İÇİNE SOKULMAMALI"

Bunların yanında İGA Havalimanı İşletmesi CEO’su Kadri Samsunlu, 6 bilim insanının yürüttüğü çalışmalar sırasında kendi kişisel görüşünü şöyle ortaya koyuyor:

- Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, ülkemiz için tartışılmaz bir değerdir. Böylesine büyük bir değerin bu tür kıstaslar içine sokulmaması gerekir.

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