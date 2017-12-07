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3. Havalimanı’nın kulesinin yüksekliği 90 metreye ulaştı

Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak İstanbul 3. Havalimanı’nın ’Lale’ figüründen esinlenerek yapılan ’Hava Trafik Kontrol Kulesi havadan görüntülendi.

İHA | 07.12.2017 - 09:44..
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3. Havalimanı’nın kulesinin yüksekliği 90 metreye ulaştı

3. Havalimanı inşaatında önemli bir yeri olan Hava Trafik Kontrol Kulesi 90 metre yüksekliğine ulaşıp lale figürünün ortaya çıkması havadan görüntülendi. Görüntülerde kulenin büyük bir kısmının bittiği ve lale figürünün ortaya çıktığı görülüyor.

3. Havalimanı’nın kulesinin yüksekliği 90 metreye ulaştı

Vinçler yardımı ile kulenin etrafında çalışma yapan işçiler kaba inşaatın büyük bir bölümünü bitirdiği görülüyor. Çatısı tamamlanan Hava Trafik Kontrol Kulesi'nin en üst katındaki bazı pencerelerinde takıldığı görüldü. 3,5- 4 kilometre uzunluğuna sahip pistlerin son durumu havadan çekilen görüntülerde gözler önüne serildi. İnşaatta çalışan araçlar pistlerin az kullanmaları için belirtilen güzergah havadan çekilen görüntülerde görülüyor.

3. Havalimanı’nın lale figürlü kulesinin yüksekliği 90 metreye ulaştı- FOTO GALERİ

ÖDÜLLÜ HAVA TRAFİK KONTROL KULESİ

Lale figürlü tasarımı ile 2016 Mimarlık ödülüne layık görülen kule 90 metre yüksekliğe sahip. 12 katlı lale figürlü Hava Trafik Kontrol Kulesi Teknik Binası, Chicago Athenaeum: Mimarlık ve Dizayn Müzesi ve Mimari Sanat Tasarımı ve Kentsel Araştırmalar Avrupa Merkezi tarafından verilen 2016 Uluslararası Mimarlık Ödülü’nü kazanmıştı.

3. Havalimanı’nın kulesinin yüksekliği 90 metreye ulaştı VİDEO

3. Havalimanı’nın kulesinin yüksekliği 90 metreye ulaştı

İKİ KONTROL KATINDAN OLUŞACAK

3. Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi iki kontrol katından oluşacak. Kulenin en üst katında hava trafik kontrolörleri, alt katında ise yer trafik kontrolörleri çalışacak. Kontrol katlarında yansıma ve akustik konforun dikkate alındığı, 360 derece görüş olanağı sağlayan cam cephe sistemi yapılacak.

Kulenin teknik bloğunda yemekhane, spor salonu, ofisler, dinlenme odaları, seminer salonu ve toplantı odaları yer alacak.

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