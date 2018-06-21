3. Havalimanı'nına ilk inen Cumhurbaşkanı oldu

İstanbul Yeni Havalimanı'nda tarihi anlar yaşandı...

YENİ HAVALİMANI'NA İLK İNİŞ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan "TC-ANK" adlı uçak, 3. havalimanına ilk inişi gerçekleştirmek üzere Gaziantep'ten havalandı. Uçak, 3. havalimanındaki 3 bin 750 metre uzunluğunda, 60 metre genişliğindeki birinci piste saat 20.30'da indi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan uçağın kokpitinden açıklama yaptı VİDEO

"AÇILIŞ CUMHURİYET BAYRAMI'NDA"

Tarihi iniş sonrası uçağın içinden kısa bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Aziz milletim öncelikle şu anda İstanbul’daki yeni havalimanımıza inmenin mutluluğu içerisindeyiz. Gerçekten dünyada muhteşem bir havalimanını şu anda inşa etmenin mutluluğu içerisindeyiz. Daha öncede duyurduğumuz gibi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’yla birlikte resmi açılışını yapacağız. Bu akşamki hem denetleme hem de bir buradan aynı zamanda ortak yayına girmenin şu anda gayretiyle bu adımı attık. Tüm konsorsiyum mensuplarına, mimarından mühendisine kadar emeği geçenleri tebrik ediyorum. Pistiyle ışıklandırmasıyla muhteşem bir esere sahip olduk. Terminal binasıyla muhteşem bir esere sahip oluyoruz. Milletimiz ve ülkemiz için havalimanımızın hayırlı olmasını Allahtan diliyorum. Ve milletime selamlarımı sunuyorum” dedi.