taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.057
USD
4,7223
EURO
5,4902
ALTIN
192,67
PETR
73,7000

3. Havalimanı'nına ilk inen Cumhurbaşkanı oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan "TC-ANK" adlı uçak, İstanbul Yeni Havalimanı'na ilk inişi gerçekleştirdi.

Haber Merkezi | 21.06.2018 - 20:37..
  1. Haberler
  2. Gündem
3. Havalimanı'nına ilk inen Cumhurbaşkanı oldu

İstanbul Yeni Havalimanı'nda tarihi anlar yaşandı...

YENİ HAVALİMANI'NA İLK İNİŞ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan "TC-ANK" adlı uçak, 3. havalimanına ilk inişi gerçekleştirmek üzere Gaziantep'ten havalandı. Uçak, 3. havalimanındaki 3 bin 750 metre uzunluğunda, 60 metre genişliğindeki birinci piste saat 20.30'da indi.

3. Havalimanı'nına ilk inen Cumhurbaşkanı oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan uçağın kokpitinden açıklama yaptı VİDEO

"AÇILIŞ CUMHURİYET BAYRAMI'NDA"

Tarihi iniş sonrası uçağın içinden kısa bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Aziz milletim öncelikle şu anda İstanbul’daki yeni havalimanımıza inmenin mutluluğu içerisindeyiz. Gerçekten dünyada muhteşem bir havalimanını şu anda inşa etmenin mutluluğu içerisindeyiz. Daha öncede duyurduğumuz gibi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’yla birlikte resmi açılışını yapacağız. Bu akşamki hem denetleme hem de bir buradan aynı zamanda ortak yayına girmenin şu anda gayretiyle bu adımı attık. Tüm konsorsiyum mensuplarına, mimarından mühendisine kadar emeği geçenleri tebrik ediyorum. Pistiyle ışıklandırmasıyla muhteşem bir esere sahip olduk. Terminal binasıyla muhteşem bir esere sahip oluyoruz. Milletimiz ve ülkemiz için havalimanımızın hayırlı olmasını Allahtan diliyorum. Ve milletime selamlarımı sunuyorum” dedi.

3. Havalimanı'nına ilk inen Cumhurbaşkanı oldu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Gezici Araştırma Şirketi son anketi yayınladı

Gezici Araştırma Şirketi son anketi yayınladı

363
ORC'nin kamuoyu araştırması birinci turu işaret etti

ORC'nin kamuoyu araştırması birinci turu işaret etti

485
Terör örgütü PKK'ya üst düzey darbe

Terör örgütü PKK'ya üst düzey darbe

489
Muharrem İnce'den polis memuruna hakaretler

Muharrem İnce'den polis memuruna hakaretler

759
TC-ANK İstanbul Yeni Havalimanı'na indi

TC-ANK İstanbul Yeni Havalimanı'na indi

426
Yılmaz Özdil: Saadetlileri sırtımda Kabe'ye kadar taşırım

Yılmaz Özdil: Saadetlileri sırtımda Kabe'ye kadar taşırım

356
Cumhurbaşkanı Erdoğan için Kahramanmaraş'ta dev kalabalık

Cumhurbaşkanı Erdoğan için Kahramanmaraş'ta dev kalabalık

265
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM