3 Katlı İstanbul Tüneli Projesi'ne 6 firmadan teklif

İstanbul trafiğini büyük ölçüde rahatlatacak olan 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi'nde etüt, proje ve mühendislik hizmetleri için ihale düzenlenecek.

İhalede 6 firmanın teknik ve mali teklifler sunacağı açıklandı. Geçen sene yapılan ilk ihalede teknik açıdan yeterli bulunan İdom, Tecnimont ve Yüksel Proje firmalarının mali teklifleri 10 Ağustos'ta açılmış ancak şirketlerden birinin teklifindeki maddi hata nedeniyle ihale geçersiz sayılarak iptal edilmişti.

PROJE BEDELİ 30 MİLYON LİRA

30 milyon lira olarak belirlenen proje bedeli için bu yıl 7 milyon 500 bin lira ödenek çıkarıldı. Etüt, proje ve mühendislik hizmetleri kapsamında, karada ve denizde derin sondaj çalışmaları yapılarak, zemin verileri belirlenecek. İhale sürecinin ardından 1 yıl içinde mühendislik projelerinin tamamlanması planlanıyor.

HEM KARAYOLU HEM TÜP HEM DE DEMİRYOLU OLACAK

İstanbul Boğazı'nın altından geçecek söz konusu tünelde, tek tüp hem karayolu hem de demiryolu bulunacak. Tünelde, orta katta geliş ve gidiş olmak üzere demiryolu, üst ve alt katta da lastik tekerli araç geçişine uygun iki şeritli yol yer alacak.

Büyüklüğü ve kapsamıyla dünyada ilk olacak projenin birinci ayağı, Avrupa yakasında E-5 aksında İncirli'den başlayan ve İstanbul Boğazı'ndan geçerek Anadolu yakasında Söğütlüçeşme'ye kadar uzanan yüksek kapasiteli ve hızlı metro sisteminden, ikinci ayağı ise Avrupa yakasında TEM otoyolu aksında Hasdal kavşağından başlayan ve İstanbul Boğazı'ndan geçerek Anadolu yakasında Çamlık Kavşağı'na bağlanan 2x2 şeritli karayolu sisteminden oluşacak.