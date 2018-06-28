Bursa'daki İznik Gölü'ne sandalla açıldıktan sonra göle girip boğulma tehlikesi geçiren 3 gençten ikisi kurtarıldı, biri kayboldu.

3 kişi İznik Gölü'ne girdi biri kayboldu

2 gündür İstanbul'da beklenen sağanak yağışla birlikte peş peşe şimşekler de çakmaya başladı. Şimşek haritası gözlendiğinde İstanbul üzerindeki yoğunluk dikkat çekti.

İstanbul'da geç saatlerde başlayan sağanak yağış, Sultangazi'de su baskınlarına neden oldu

Katar'ın başkenti Doha'da, Katar'da ikamet eden Suriyeli eşraflardan Fehd Hamed el-Azab el-Meşhedani tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferini kutlama etkinliği düzenlendi.

Katar'da Erdoğan'ın zaferi için etkinlik

İstanbul'da sağanak yağmur yağışı başladı. Gök gürültüleri altında sağanak yağışa teslim olan İstanbul için dolu uyarısı yapıldı.

İstanbul'a su baskını ve dolu uyarısı

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Pompeo: Türkiye ile çalışmalar sürecek

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'deki seçimi değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazanmasının ardından, "Daha da verimli bir müzakere sürecine girebiliriz" dedi.