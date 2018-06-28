3 kişi İznik Gölü'ne girdi biri kayboldu

19 yaşındaki Adil Beyazıt, kuzenleri Emirhan Beyazıt ve Abdullah Küçükoğlu İznik Gölü Yeniköy Altı mevkisinde sandalla göle açıldı.
2 KUZEN KURTARILDI
Gölde yüzerken sandalın kendilerinden uzaklaştığını gören Adil Beyazıt, bağırarak yardım istedi.
Sesleri duyan vatandaşlar göle girerek Adil Beyazıt'ı kurtardı.
Adil Beyazıt'ın gölde kuzenlerinin olduğunu söylemesi üzerine vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Emirhan Beyazıt ve Abdullah Küçükoğlu'nu kurtarmak için sandalla göle açılan balıkçılar, gölün 200 metre ilerisinde Küçükoğlu'na ulaşarak sahile getirdi.
1 KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR
Sağlık ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan Küçükoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Emirhan Beyazıt'ı arama çalışmalarını sürdüren Orhangazi Jandarma, İznik Bot Komutanlığı ekipleri ve Yalova Deniz Polisi dalgıçlarının havanın kararması nedeniyle çalışmalara sabah saatlerinden itibaren devam edeceği öğrenildi.