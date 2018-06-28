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3 kişi İznik Gölü'ne girdi biri kayboldu

Bursa'daki İznik Gölü'ne sandalla açıldıktan sonra göle girip boğulma tehlikesi geçiren 3 gençten ikisi kurtarıldı, biri kayboldu.

AA | 28.06.2018 - 01:33..
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19 yaşındaki Adil Beyazıt, kuzenleri Emirhan Beyazıt  ve Abdullah Küçükoğlu İznik Gölü Yeniköy Altı mevkisinde sandalla göle açıldı.

3 kişi İznik Gölü'ne girdi biri kayboldu

2 KUZEN KURTARILDI

Gölde yüzerken sandalın kendilerinden uzaklaştığını gören Adil Beyazıt, bağırarak yardım istedi.

Sesleri duyan vatandaşlar göle girerek Adil Beyazıt'ı kurtardı.

Adil Beyazıt'ın gölde kuzenlerinin olduğunu söylemesi üzerine vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Emirhan Beyazıt ve Abdullah Küçükoğlu'nu kurtarmak için sandalla göle açılan balıkçılar, gölün 200 metre ilerisinde Küçükoğlu'na ulaşarak sahile getirdi.

3 kişi İznik Gölü'ne girdi biri kayboldu

1 KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Sağlık ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan Küçükoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Emirhan Beyazıt'ı arama çalışmalarını sürdüren Orhangazi Jandarma, İznik Bot Komutanlığı ekipleri ve Yalova Deniz Polisi dalgıçlarının havanın kararması nedeniyle çalışmalara sabah saatlerinden itibaren devam edeceği öğrenildi.

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