3. Köprü - 3. Havaalanı demiryolu projesi start alıyor

İstanbul'un Sarıyer, Eyüp, Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekme ilçesi Uskumru Mahallesi ve Halkalı Mahallesi mevkiinden geçecek olan 3. Köprü-3. Havaalanı-Halkalı demiryolu projesinde “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir.” kararı verildi.

T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan proje 4 milyar 421 milyon 275 bin lira proje bedeli ile hayata geçirilecek.

2 HATTAN OLUŞACAK

3. Köprü - 3. Havaalanı - Halkalı Demiryolu, Sarıyer, Eyüp, Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekmece ilçelerini birbirine bağlayacak olan proje geliş - gidiş olmak üzere 2 hattan oluşacak.

18 AYDA TAMAMLANACAK

Projenin toplam uzunluğu 62,5 kilometre olacak. İnşaat aşamasında 200 personelin çalışacağı projenin 18 ayda tamamlanacak.