taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.627
USD
3,7041
EURO
3,8974
ALTIN
147,66
PETR
55,5500

3. Köprü - 3. Havaalanı demiryolu projesi start alıyor

Sarıyer, Eyüp, Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekme ilçelerinden geçecek olan demiryolu projesi başlıyor.

02.03.2017 - 17:33
  1. Haberler
  2. Emlak
3. Köprü - 3. Havaalanı demiryolu projesi start alıyor

İstanbul'un Sarıyer, Eyüp, Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekme ilçesi Uskumru Mahallesi ve Halkalı Mahallesi mevkiinden geçecek olan 3. Köprü-3. Havaalanı-Halkalı demiryolu projesinde “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir.” kararı verildi.

3. Köprü - 3. Havaalanı demiryolu projesi start alıyor

T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan proje 4 milyar 421 milyon 275 bin lira proje bedeli ile hayata geçirilecek.

2 HATTAN OLUŞACAK

3. Köprü - 3. Havaalanı - Halkalı Demiryolu, Sarıyer, Eyüp, Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekmece ilçelerini birbirine bağlayacak olan proje geliş - gidiş olmak üzere 2 hattan oluşacak.

3. Köprü - 3. Havaalanı demiryolu projesi start alıyor

18 AYDA TAMAMLANACAK

Projenin toplam uzunluğu 62,5 kilometre olacak. İnşaat aşamasında 200 personelin çalışacağı projenin 18 ayda tamamlanacak.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'nin Erdoğan stratejisi

CHP'nin Erdoğan stratejisi

252
Samsat Belediye Başkanı: Yıkılmayan ev yok

Samsat Belediye Başkanı: Yıkılmayan ev yok

61
Aleyna Tilki ATM'den para çekemedi

Aleyna Tilki ATM'den para çekemedi

185
Adıyaman'da 5,5 büyüklüğünde deprem

Adıyaman'da 5,5 büyüklüğünde deprem

154
Bakan Özlü KOBİ kredilerinde başvuru sayısını açıkladı

Bakan Özlü KOBİ kredilerinde başvuru sayısını açıkladı

132
Joe Biden'ın küçük oğlu yengesiyle ilişki yaşıyor

Joe Biden'ın küçük oğlu yengesiyle ilişki yaşıyor

72
İzmir'de cezaevinde yangın

İzmir'de cezaevinde yangın

91
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM