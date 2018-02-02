3 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinden yapılan terör saldırısının ardından harekete geçen Türk Silahlı Kuvvetleri, İHA'lar tarafından tespit edilen teröristlere operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen hava harekatında, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği ve silah mevzilerinin imha edildiği açıklandı.

ŞEHİT HABERLERİNİN ARDINDAN OPERASYON BAŞLADI

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak'ın kuzeyindeki Kani Rash bölgesinde PKK'lı teröristlerce iki askerin şehit edildiği, iki askerin yaralandığı saldırının ardından bölgede, teröristlere yönelik operasyon başlatıldı.

İHA TESPİT ETTİ TERÖRİSTLER ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İnsansız hava aracı (İHA) tarafından tespit edilen PKK'lı 3 terörist ve silah mevzileri, gerçekleştirilen hava harekatı sonucu etkisiz hale getirildi.

Bölgede terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar sürüyor.