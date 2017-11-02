3 TIR çarpıştı şoförler hayatını kaybetti

Afyonkarahisar-Uşak karayolunun 60. kilometresinde sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz belirlenemeyen 3 TIR çarpıştı. Daha sonra alev alan araçlardan biri şarampole devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

3 ŞOFÖR DE ÖLDÜ

AA'nın haberine göre İtfaiye görevlileri, biri kömür yüklü olan TIR'larda çıkan yangını kontrol altına aldı.

Ekiplerin yaptığı incelemede, sürücülerden 2'sinin yanarak öldüğü tespit edildi. Şarampole devrilen TIR'ın sürücüsünün de yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazanın ardından karayolu çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Cesetlerin ve araçların olay yerinden kaldırılmasının yanı sıra kazada ölenlerin kimlik tespiti için başlatılan çalışma sürüyor.