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3 yaşındaki Begüm, trafik kazasında hayatını kaybetti

Güler ve Hüseyin Sevgi çiftinin 12 yıllık tedavi sonucu dünyaya gelen çocukları Begüm, 11 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

DHA | 27.06.2018 - 15:48..
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Muğla'da Hüseyin Sevgi yönetimindeki 48 NR 078 plakalı otomobil, yağmurun kayganlaştırdığı yolda kontrolden çıkıp, önce yol kenarındaki ağaca ardından da bir evin bahçe duvarına çarptı.

Bahçe duvarını yıkarak durabilen otomobilin sürücüsü Hüseyin Sevgi ile araçta bulunan eşi Güler Sevgi, kızı Begüm Sevgi, Tura Tiriş, Berrak Selim Karataş ve Beyzanur Karataş yaralandı.

3 yaşındaki Begüm, trafik kazasında hayatını kaybetti

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermesinin ardından olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından otomobilden çıkarılan yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 11 gündür yaşam mücadelesi veren yaralılardan küçük Begüm, dün yaşamını yitirdi.

Muğla Adli Tıp Kurumu'nda otopsinin tamamlanmasının ardından cenazesi ailesine teslim edilen minik Begüm, Menteşe ilçesindeki Kurşunlu Camisi'nde kılınan öğle namazının ardından toprağa verildi.

3 yaşındaki Begüm, trafik kazasında hayatını kaybetti

3 yaşındaki Begüm, trafik kazasında hayatını kaybetti



3 yaşındaki Begüm, trafik kazasında hayatını kaybetti



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