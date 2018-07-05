3 yıllık evlilik köpek ve papağan yüzünden bitti

Eve köpek ve papağan alan R.S., eşinin "Evde bebek var, bu hayvanlara bakamayız, onları geri götür." tepkisiyle karşılaşınca "O zaman onların yerine sen git." deyip eşini evden kovdu.

İki ay ailesinin yanında kalan E.S., eşinin barışma girişiminde bulunmaması üzerine boşanma kararı aldı.

100 BİN TL TAZMİNAT İSTEDİ

Eşinin, kendisini ve çocuğunu köpek ve papağana tercih ettiğini belirten E.S., İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi'nde boşanma davası açtı.

Dilekçede gerek kayınvalidesi gerekse eşinin tutumu sonucu yıprandığına ve evliliği daha fazla yürütemeyeceğine yer veren E.S. evlilikte hiçbir kusuru bulunmadığını aksine sadakatsizliğe uğrayıp, şiddet gördüğünü bu nedenle psikolojisinin bozulduğunu anlattı.

Eşinden 50 bin TL maddi 50 bin TL manevi olmak üzere 100 bin TL tazminat talep etti. Çocuğu ve kendisi için bin 500 TL nafaka istedi.