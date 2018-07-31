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30 kişilik tekneden 174 kaçak çıktı

Muğla'da, Irak uyruklu 174 kaçak göçmen, 30 kişi kapasiteli teknede yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışırken, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.

DHA | 31.07.2018 - 14:03..
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Sahil Güvenlik 27 Bot Komutanlığı ekipleri, Fethiye ilçesinin Göcek Mahallesi Yassıca Adası açıklarında ilerleyen gulet teknede bulunan kaçakların, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalıştığını öğrendi.

Sahil Güvenlik botuyla bölgeye hareket eden ekipler, 30 kişi kapasiteli tekneyi durdurdu.

30 kişilik tekneden 174 kaçak çıktı

174 KAÇAK YAKALANDI

ABD bayrağı çekilmiş 'Palmira Delawere' adlı teknenin üst bölümü ve alt odalarda, 30'u çocuk ve 54'ü kadın olmak üzere toplam 174 kaçak yakalandı.

30 kişilik tekneden 174 kaçak çıktı

4 ORGANİZATÖR GÖZALTINDA

Ayrıca teknede yakalanan 4 organizatör, gözaltına alındı.

Kaçaklarla birlikte tekne, Göcek Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na getirildi. Kaçakların kimlik tespit işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

30 kişilik tekneden 174 kaçak çıktı



30 kişilik tekneden 174 kaçak çıktı



30 kişilik tekneden 174 kaçak çıktı



30 kişilik tekneden 174 kaçak çıktı

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