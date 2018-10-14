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30 metrelik falezlerin ucunda balık tutan adam

Antalya'da balık tutmak için 30 metre yükseklikteki falezlerin kıyısına kadar gelen balıkçı amatör kameralara takıldı.

İHA | 14.10.2018 - 18:00..
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Konyaaltı'nda yaklaşık 30 metre yükseklikteki falezlerden balık avlayan amatör balıkçı yürekleri ağızlara getirdi. Falezin uç noktasına kadar ilerleyen amatör balıkçı, tehlikeye aldırmadan oltasını sallamaya devam etti. Çevredeki turist ve vatandaşlar da balıkçının bu anlarını telaşlı gözlerle izledi.

METRELERCE YÜKSEKLİKTEN OLTA SALLADI

Amatör balıkçının balık tuttuğu falezlerin hemen denizle birleşen kesimindeki kayalıklar da tehlikenin ne denli büyük olduğunu gösterdi.

Aynı bölgede başka amatör balıkçıların ise yüksek olmayan daha güvenli bir bölgede balık tutmaya çalıştıkları gözlenirken, metrelerce yükseklikten oltasını denize sallamaya devam eden amatör balıkçının o anları da kameralara yansıdı.

30 metrelik falezlerin ucunda balık tutan adam VİDEO

30 metrelik falezlerin ucunda balık tutan adam

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