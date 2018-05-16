Gölcük ilçesinde yaşayan ve 30 yıldır aralıksız oruç tuttuğu için çevresinde ‘Oruç Tutan Adam’ olarak tanınan 51 yaşındaki Osman Ay, oruçla ilgili tavsiyelerde bulundu.

SAĞLIK PROBLEMİ YAŞAMIYOR

Gölcük’te kendisine ait marketi işleten Ay, alışverişe gelen insanlara normal zamanlarda da oruç tutmalarını öneriyor.

Osman Ay oruçlu olduğu sürenin ömrünün yarısından fazlasına tekabül ettiğini söylerken, bu süre zarfında zorlandığı anların olduğunu fakat hiçbir sağlık problemi yaşamadığını belirtti.

30 yıldır oruç tutan Gölcüklü esnaf Osman Ay ViDEO

"ÇOK HUZURLUYUM"

Markette çalıştığı sırada 3 aylar süresinde oruç tutmaya başladığını ve zorlanmayınca normal günlerde de oruç tutarak 30 yılı doldurduğunu ifade eden Osman Ay, “3 ayların bitiminde baktım sağlığıma herhangi bir zararı yok, ben buna devam ettim. Ben 3 ay, 1 sene tutacağım diye başlamadım ama nasıl geçti seneler. Şu anda 30 yılı buldu. Rabbime şükürler olsun bana böyle bir güzel nimeti bahşettiği için. Çok mutluyum, çok huzurluyum.” dedi.

"KİŞİNİN DOKTORU KENDİSİDİR"

Ramazan ayının ibadetlerinin en meşakkatli olduğu ay olduğundan bahseden esnaf, “Şimdi günler çok uzun. Ben alışığım ama diğer insanlar için şunu söylüyorum, işte ‘Şu diyetisyen şunu söylüyor, gıda şeyi şunu söylüyor’ bence kişinin doktoru zaten kendisidir. Doktor bir reçete sunar ama bunu yapacak olan insanın kendisidir. Herkeste bir irade herkeste bir akıl var. Oruçlu insan ibadeti güzel yapar. Midesi dolu olan insan spora gittiği zaman bile sporu güzel yapamaz. Çok abur cubur yeme, bir çorba bir salata, hafif şeylerle geçiştir. Sahurda da öyle yapsınlar. Çok ekşi yemek, çok tuzlu, çok acı yemek insanın çok iştahını arttırır. Bu tür şeylerden biraz daha azaltsınlar kendilerini. Bu sefer çok su ihtiyacı hissedecekler, gün uzun.” diye konuştu.

"ZİNDELİĞİMİ ORUCA BORÇLUYUM"

Oruç tutmanın kendisine çok şey kattığını ifade eden Ay, “sabah 07.30’da markete geliyorum akşam 22.00 gibi gidiyorum. Rabbim o kadar güzel bir sabır veriyor ki bana inanın bunu oruç tutmama borçluyum. Zindeliğimi de ona borçluyum. Rabbim öyle bir performans veriyor ki insana yeter ki senin Allah’a yaklaşımın düzgün olsun." dedi.

Esnaf Osman Ay ile ticaret sayesinde tanıştıklarını ve oruç ile ibadetler hakkında bilgiler almaktan mutluluk duyduklarını ifade eden vatandaşlar ise 30 yıldır oruç tuttuğunu öğrenince şaşırdıklarını belirttiler.