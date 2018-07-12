300 bin öğrenci Açıköğretim'de birden fazla bölüm okuyor

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nin 2002 yılında hayata geçirdiği ikinci üniversite programlarında 2017-2018 öğrenim yılında yaklaşık 300 bin öğrenci, birden fazla bölüm bitirerek mezun oldu.

EĞİTİMLERİNE DEVAM EDİYORLAR

Örgün bir programda okurken ilgi alanı gereği ya da hobisi gereği akademik bilgi edinmek isteyenler ikinci üniversite kapsamında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemine yöneliyor.

Milletvekili, avukat, mühendis, doktor, öğretmen, asker, akademisyen, ev hanımı, emekli gibi birçok farklı profilden kişi, eğitimlerine ikinci üniversite ile devam ediyor.

İKİNCİ ÜNİVERSİTE

Birçok insanın hayallerini gerçekleştirmesine olanak sağlayan İkinci Üniversite kapsamında yeni açılan programlarla birlikte 55 farklı program tercih edilebiliyor.

Bu programlar arasında en sık tercih edilenler; Adalet, Sosyal Hizmetler, Sosyoloji, Sağlık Yönetimi, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Acil Durum ve Afet Yönetimi, Web Tasarımı ve Kodlama, İlahiyat, Laborant ve Veteriner Sağlık ile İşletme olarak sıralanıyor. Birden fazla bölüm bitirmenin gururunu yaşadılar