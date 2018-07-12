taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.092
USD
4,8591
EURO
5,6802
ALTIN
194,88
PETR
73,7200

300 bin öğrenci Açıköğretim'de birden fazla bölüm okuyor

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ikinci üniversiteye talep her geçen gün artıyor.

İHA | 12.07.2018 - 09:44..
  1. Haberler
  2. Eğitim

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nin 2002 yılında hayata geçirdiği ikinci üniversite programlarında 2017-2018 öğrenim yılında yaklaşık 300 bin öğrenci, birden fazla bölüm bitirerek mezun oldu.

EĞİTİMLERİNE DEVAM EDİYORLAR

Örgün bir programda okurken ilgi alanı gereği ya da hobisi gereği akademik bilgi edinmek isteyenler ikinci üniversite kapsamında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemine yöneliyor.

Milletvekili, avukat, mühendis, doktor, öğretmen, asker, akademisyen, ev hanımı, emekli gibi birçok farklı profilden kişi, eğitimlerine ikinci üniversite ile devam ediyor.

300 bin öğrenci Açıköğretim'de birden fazla bölüm okuyor

İKİNCİ ÜNİVERSİTE

Birçok insanın hayallerini gerçekleştirmesine olanak sağlayan İkinci Üniversite kapsamında yeni açılan programlarla birlikte 55 farklı program tercih edilebiliyor.

Bu programlar arasında en sık tercih edilenler; Adalet, Sosyal Hizmetler, Sosyoloji, Sağlık Yönetimi, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Acil Durum ve Afet Yönetimi, Web Tasarımı ve Kodlama, İlahiyat, Laborant ve Veteriner Sağlık ile İşletme olarak sıralanıyor. Birden fazla bölüm bitirmenin gururunu yaşadılar

300 bin öğrenci Açıköğretim'de birden fazla bölüm okuyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Meclis'te seçim günü

Meclis'te seçim günü

113
NATO zirvesinde merak edilen isim: Gauthier Destenay

NATO zirvesinde merak edilen isim: Gauthier Destenay

237
Trump'tan Erdoğan'a: Onu severim

Trump'tan Erdoğan'a: Onu severim

194
Adnan Oktar grubu lanet mesajları paylaşmaya başladı

Adnan Oktar grubu lanet mesajları paylaşmaya başladı

132
Adnan Oktar'ın para kaynağı

Adnan Oktar'ın para kaynağı

167
Başkan Erdoğan'dan Kolinda Kitaroviç'e maç tebriği

Başkan Erdoğan'dan Kolinda Kitaroviç'e maç tebriği

139
Adnan Oktar'a yönelik operasyonda 13 kişi daha gözaltında

Adnan Oktar'a yönelik operasyonda 13 kişi daha gözaltında

112
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM