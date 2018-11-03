Başkan Erdoğan gençlere hitap etti

Başkan Tayyip Erdoğan, Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kongre Merkezi'nde Türkiye Gençlik Zirvesi'nde konuşuyor.

Başkan Erdoğan burada gençlere Türkiye'de üniversite sayılarıyla ilgili bilgiler vererek eğitimde atılan adımları sıraladı.

İbrahim Tatlıses'in "Urfa'da Oxford vardı da biz mi okumadık" açıklamasına atıfta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir dostum 'Oxford'u getirdiniz de gitmedik mi?' demişti. Biz de işte şimdi bunu yaptık. 81 vilayetimizin tamamında üniversitelerimiz var. Niteliği artırmamız lazım." dedi.

Erdoğan: Oxford vardı da biz mi okumadık VİDEO

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Gençlerin gelecekle ilgili endişelerini ortadan kaldıracak politikalar geliştirmek bizim en baştaki görevimiz. Gençlik politikalarımızı gözden geçireceğimizden emin olun.

Dünyanın baş döndürücü hızla değiştirği dönemde gençlere yönelik bakış açımızın sabit kalamsı asla düşünülemez. Gençlerle birbirimizi anlamamız şart.

Biz gençlerin hayal dünyasını yasaklarla çevrelemeyi değil alabildiğine genişletmeyi hedefliyoruz.





Üniversite kapılarındaki utanç sahnelerine biz son verdik.

Türk Silahlı Kuvvetleri hariç, şu anda emniyet, yargı dahil başı kapalı, başı açık diye bir ayrım var mı?

Bizim içimizden bu ülkeyi yönetecek genç nitelikli arkadaşlarımız neden çıkmasın? Bunları yapmamız lazım. Önünü açacaksın, hedef, ufuk vereceksin.

Türkiye'nin siyasi, ekonomik ve ticari hayatında gençlerin katkısı ve varlığı her zamankinden fazla. Gençlerimiz geçmişe göre şuanda kendilerini her alanda daha fazla hissettiriyorlar."