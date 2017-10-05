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317 milyon dolarlık soygun için 500 metre tünel kazdılar

Brezilya'da 317 milyonluk soygun polis müdahalesiyle önlendi.

05.10.2017 - 12:01
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Brezilya'nın Sao Paulo kentinde bulunan Brezilya Bankası'nı hedef alan hırsızlar dev vurgun için resmen mühendislik planları çıkartıp upuzun bir tünel kazdı.

500 METRELİK TÜNEL İLE GELEN HÜSRAN

16 kişilik çetenin hedefi Brezilya Bankası'nın kasasında bulunan 317 milyon dolarlık nakitti. Bu soygun için özenle çalışan çete, 4 ay boyunca bankanın kasa dairesine doğru tünel kazdı.

317 milyon dolarlık soygun için 500 metre tünel kazdılar

317 milyon dolarlık soygun için kazılan 500 metrelik tünel VİDEO

Çete tünel açmak için 1,27 milyon ABD doları harcadı. Kazı yapılan bölgedeki hareketliliği farkeden polis ekipleri, operasyon yaparak hırsızlığı önledi.

317 milyon dolarlık soygun için 500 metre tünel kazdılar

POLİS HAYRETE DÜŞTÜ

Binaya baskın gerçekleştiren polis şüphelilleri suç üstü yakalayarak tutukladı. Olay yerinde incelemeler yapan polis ekipleri gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Zira açılan bu tünel tam 500 metre uzunluğunda olup, direkt olarak bankanın kasa dairesine gidiyordu.

317 milyon dolarlık soygun için 500 metre tünel kazdılar

Polisin birkaç gün gecikmesi, ülkenin en büyük ve en komplike soygununun gerçekleşmesiyle sonuçlanabilirdi.

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