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Bedelli askerler yemin etti

Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında temel eğitimlerini tamamlayan 2 bin 475 bedelli askerlik yükümlüsü için yemin ve terhis töreni düzenlendi.

AA | 26.10.2018 - 14:19..
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Bedelli askerler yemin etti

Etimesgut'taki Zırhlı Birlikler Okulu'nda eğitim alan 2'nci dönem bedelli askerlik yükümlüleri için düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Çanakkale, Kurtuluş ve Kore savaşları ile Kıbrıs Barış Harekatı'nda kullanılan üniformaları giyen askerlerin de katıldığı törende, tümen sancağının tanıtılmasının ardından 2 bin 475 bedelli asker yemin etti.

Bedelli askerler yemin etti

"MEHMETÇİK OLMAK BİR ONURDUR"

Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tank Albay Burç Pekin, törende yaptığı konuşmada, terörle mücadelede şehit olan askerler için Allah'tan rahmet diledi.

Pekin, yemin etmenin vatana ve bayrağa sadakatin bir göstergesi olduğunu belirterek, "Türk askeri olmak, Mehmetçik olmak bir onurdur. Askerlik göreviniz, ilerde çocuklarınıza, torunlarınıza bırakacağınız manevi bir mirastır. Ettiğiniz bu kutsal andın, size, ailelerinize, Türk silahlı kuvvetlerimize ve yüce ulusumuza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

Bedelli askerler yemin etti

Temel eğitim boyunca bedelli askerlerle ilgilenen komutanlara da seslenen Pekin, şöyle konuştu:

"Atalardan yadigar Mehmetçik ruhunu evlatlarımıza sevgiyle aşıladınız. Onlara sizler Mehmetçiksiniz, kardeşsiniz dediniz. En önemlisi ise aldığınız emanetleri bugün, anne ve babalarının karşısına büyük bir gururla dimdik çıkardınız. Emek ve gayretlerinizden dolayı sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyor ve yürekten kutluyorum."

Bedelli askerler yemin etti


Ankara Kulübü Seğmenler ekibi töreni izlemeye gelenlere gösteri sundu.

Bedelli askerlerin yemin töreni

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