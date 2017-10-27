32 bin karton bardakla Türkiye ve Atatürk portresi

Yaklaşan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi okullarda da çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

TÜRKİYE HARİTASI VE ATATÜRK YAPTILAR

Bursa'da bir kolejin spor salonunda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 32 bin adet siyah, beyaz ve kırmızı karton bardak kullanılarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yüzünün bir kısmının da yansıtıldığı Türkiye haritası oluşturuldu.

32 bin karton bardakla Türkiye haritası yaptılar VİDEO

YILMAZ ÖZDİL'İN YAZISINDA NE DİYORDU?

Öte yandan Sözcü Yazarı Yılmaz Özdil, dün köşesinde Meral Akşener'in kurduğu İyi Parti'yi överken; "Dünyanın kızları Apple'ı Google'ı Facebook'u yönetiyor, bizim kızlarımıza okulda fasulye ektirip, fasulye büyüsün diye saksıya dua ettiriyorlar." demişti.