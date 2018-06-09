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32 kişi aynı anda kendini ateşe verdi

Güney Afrika’nın başkenti Cape Town’da 32 kişi kendini aynı anda ateşe vererek Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi başardı.

Haber Merkezi | 09.06.2018 - 21:57..
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Başkent Cape Town’ın ünlü Grand Parade meydanında gerçekleşen denemede, üzerlerine ateşe dayanıklı giysiler giyen grup üyeleri, başlangıç ve bitiş çizgileri arasında tek sıra halinde yürüdü.

32 kişi aynı anda kendini ateşe verdi VİDEO

5 SENE SONRA REKOR YENİLENDİ

Güvenliğin üst düzeyde tutulduğu resmi denemede, her kişiye bir yardımcı eşlik etti ve olası bir aksaklık durumunda müdahaleye hazır bulundu.

Gözü kara bu 32 kişilik grup, 2013 yılında ABD’nin Ohio eyaletine bağlı Cleveland şehrinde 21 kişinin katılımıyla gerçekleşen rekoru bir adım ileriye taşıyarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.

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