Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefete siyaset dersi verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında muhalefetin "Yıkma" politikalarını eleştirerek "En büyük hayıflanmam sikletimize uygun muhalefet bulamamızdır." dedi ve muhalefete nasıl siyaset yapılacağını anlattı:

"NEYİ YIKACAĞINIZI DEĞİL, NEYİ İNŞA EDECEĞİNİZİ SÖYLEYİN"

"Muhalefete bakınca şöyle bir manzara ortaya çıkıyor, birisi milletin evini, birisi devletin uçaklarını, biri yönetim sistemini göze kestirmiş. Biri Çankaya'da yatacakmış, birisi Külliye'yi gençlere verecekmiş. Bu nasıl cüce bir politika. Bunlar çok basit, poplist politikalar. Millet sizden neyi yıkacağınızın değil, neyi inşa edeceğinizi bekliyor.

Bu zamana kadar dikili ağacınız yok, neyi dikeceksiniz onu söyleyin. Dertlere derman olacak, akılda kalacak bir projeniz var mı onu söyleyin. 16 yıldır iktidara gelmek için uğraşan muhalefetin daha büyük projelere ihtiyacı yok mu? Tek dertleri Erdoğan'ı yıkmak. Bizi başbakanlığa da, cumhurbaşkanlığına da milletimiz getirdi. Millet ne zaman tamam der ise, o zaman çekiliriz."





DEMEK Kİ GENEL BAŞKANLIĞI DAHA ÖNEMLİ

"Ana muhalefet partisi genel başkanı cumhurbaşkanı adayı olmak istemedi. Bu isim çatı aday falan da değil. CHP kongrelerinde aday olan ama bir türlü seçilmeyen bir ismi cumhurbaşkanı adayı olarak önerdiler. Demek ki genel başkanlığı cumhurbaşkanlığından daha önemli.

BU İŞİN SONU CHP'NİN TOPTAN SATIŞINA KADAR GİDER

CHP kendi cumhurbaşkanı adaylarından ekonomi bilmeye pek çok vasıf saymıştı. Bu adayda bu vasıflar çıkmadı. Seçmenlerine şimdi başka partilerin adayları için görev çıkarmışlar. Bu işin sonu CHP'nin toptan satışına kadar gider.

ÇILDIRTMASALAR DA ŞAŞIRTMAYI BAŞARDILAR

Seçim kampanyasında CHP'nin başındaki zata mı öne sürdüğü garibana mı bakacağız. Ortada bir aslı var bir kuklası var. Hacivat karagözde olur ya perde önünde bir kukla vardır, konuşma ve hareketleri kuklacı yapar. Biz sopanın ucundaki figürle mi sopayı tutanla mı uğraşacağız. Bizi çıldırtacaklarını söylemişlerdi çıldırtmasalar da şaşırtmayı başardılar.

MİLLETİMİZİ EĞLENDİRİYOR

Bu yalancı pehlivan bir işe yaramasa da milletimizi eğlendiriyor. Bu karikatür tipin ve adayını maceralarını izlemeye devam edeceğiz. En büyük hayıflanmam sikletimize uygun muhalefet bulamamızdır. Hizmet yarışını da siyaset yarışını da hep birbirimizle yapmak zorunda kaldık.

BİZ HEP DEĞİŞİM VE GELİŞMEDEN YANA OLDUK

Önümüzde yeni bir dönem var, başarı çıtamızı hizmet ve siyasi kriterleri yukarı çıkardık. Dikkat ederseniz bizi bu kriterleri yükseltmeye kimse zorlamadı, biz çıtayı yukarı çıkardık. Biz hep değişim ve gelişmeden yana olduk. İcraatleri bu doğrultu da yaptık.

MİLLET SİZDEN NEYİ YIKACAĞINIZI DEĞİL, NEYİ İNŞA EDECEĞİNİZİ BEKLİYOR

Muhalefete bakınca şöyle bir manzara ortaya çıkıyor, birisi milletin evini, birisi devletin uçaklarını, biri yönetim sistemini göze kestirmiş. Biri Çankaya'da yatacakmış, birisi Külliye'yi gençlere verecekmiş. Bu nasıl cüce bir politika. Bunlar çok basit, poplist politikalar. Millet sizden neyi yıkacağınızın değil, neyi inşa edeceğinizi bekliyor. Bu zamana kadar dikili ağacınız yok, neyi dikeceksiniz onu söyleyin. Dertlere derman olacak, akılda kalacak bir projeniz var mı onu söyleyin. 16 yıldır iktidara gelmek için uğraşan muhalefetin daha büyük projelere ihtiyacı yok mu? Tek dertleri Erdoğan'ı yıkmak. Bizi başbakanlığa da, cumhurbaşkanlığına da milletimiz getirdi. Millet ne zaman tamam der ise, o zaman çekiliriz."