Cumhurbaşkanı Erdoğan Mardin'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin AK Parti İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Bizi bölemeyecekler. İnlerine gireceğiz dedik, girdik.

Bunlara çok söyledik, 'Bak, yanlış yapıyorsunuz, hem teröre karşıyız diyorsunuz hem de teröristlerle beraber hareket ediyorsunuz. Bunun bedelini, faturasını ağır ödersiniz.' Nitekim öyle oldu.

Paraları bol, paraları bol olduğu için 5 bin tır silah gönderiyor, 2 bin kargo uçakla silah gönderiyor. Ne oldu?

Şimdi hepsini bulduk, hepsinin yerleri belli ve hepsini de tabii teröristler kaçıyor, biz topluyoruz.

"KÜRT VE ARAP KARDEŞLERİMİN BÖLÜCÜ ÖRGÜTÜN NEYE HİZMET ETTİĞİNİ KAVRADIĞINA İNANIYORUM"

Kobani olayları ve çukur eylemleri ile ne yapılmak istendiği şimdi daha iyi anlaşılıyor. Özellikle Kürt ve Arap kardeşlerimin bölücü örgütün kime ve neye hizmet ettiğini artık kavradığına inanıyorum.

Milletten aldığı yetkiyi istismar edenlere kesinlikle müsamaha göstermeyiz. Kandil'in meclisteki uzantısı gibi hareket edenler terör örgütünün uzantısı gibi muamele görürler.

Terörle arasına mesafe koyanlar meşru siyasi aktör gibi değerlendirilir, öyle kabul edilir.

Bir dönem bölücü terör örgütüne akan kaynaklar şimdi vatandaşlarımıza hizmet olarak harcanıyor. Mardin'e 15 yılda 25 katrilyon lirayı aşan yatırım yaptık.