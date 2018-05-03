Mahir Ünal: BBP seçime AK Parti listelerinden girecek

AK Parti sözcüsü Mahir Ünal, gündeme ilişkin merak edilenleri yanıtladı.

Ünal'ın BBP'nin seçime AK Parti listelerinden gireceğini açıklamasıyla BBP'nin Cumhur İttifakı'nda yer alacağı kesinleşmiş oldu. Açıklamalar sırasında, BBP Genel Sekreteri Üzeyir Tunç da oradaydı.

"BAHÇELİ'NİN HASSASİYETİNE KATILIYORUZ"

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin 'cumhurbaşkanlık adaylığı için gereken 100 bin imza araştırılmalı' çağrısını da değerlendiren Ünal, "Devlet Bahçeli'nin 100 bin imza hassasiyetine katılıyoruz. Son 15 gün içerisinde ana muhalefet kanadında olup bitenler Türkiye'nin ne gündemini ne de siyasetini rehin almaya hakkı yok. Bizim sorumluluklarımız ve yapmamız gerekenler var. Biz daha çok bunlarla ilgiliyiz." dedi.

Ünal'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Dün itibarı ile basına yansıyan ittifak söylentilerinin bugün başlamadan krizlere boğulduğunu gördük. Bir ittifakın gerçek anlamda mutabakat olabilmesi için toplumsal ve siyasal desteği olması gerekir.

"CUMHUR İTTİFAKI MİLLETİN TA KENDİSİDİR"

Milletin gözü önünde cereyan etmeyen ittfaklar ancak bir pazarlık ve masa başı tezgah olarak değerlendirilir. Kişisel hesaplarını görme peşinde olan sözde siyasetçilerin yaptıkları pazarlıkları siyasi ahlakın bir parçası olarak görmüyoruz. Cumhur İttifakı bu miletin ta kendisidir. Bu ittifakın lideri de milletin adamıi milletin adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır."