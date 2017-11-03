Baykal'ın sağlık durumu iyiye gidiyor

Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama yapıldı.

BİLİNÇ DURUMUNDA BELİRGİN YÜKSELİŞ VAR

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbiş: "Deniz Bey 19 gündür reanimasyonda, yoğun bakım altında kalmaya devam ediyor. Deniz Bey'in yaşamsal bulguları ve genel durumu stabil. Uyku hali devam ediyor. Uyanık olduğu dönemlerde ise bilinç durumunda bir önceki açıklamamıza göre belirgin bir yükseliş gözlemliyoruz. Söylenenleri daha iyi anlıyor ve anlamlandırıyor. Sözel taleplere doğru cevapları veriyor." dedi.