Geçmişten günümüze seçim vaatleri

Gündemde olan seçim vaatleri yeni bir alışkanlık değil. Kimi politikacılar, iktidara gelemediğinden vaadini gerçekleştirme fırsatı bulamamış, kimisi de fırsatı yakalasa bile gerçekleştirememişti. Seçimlerde başarı sağlamak isteyen siyasi parti liderleri, bugün de seçmenlere birbirinden farklı vaatlerde bulunuyor.

Siyasi parti liderlerinin bir döneme damgasını vuran vaatleri;

Süleyman Demirel: Kim ne veriyorsa beş lira fazlasını vereceğim, ekonomiyi 500 günde düzlüğe çıkaracağım.

Bülent Ecevit: Köyler kent olacak.

Tansu Çiller: Herkese 2 anahtar. Herkesi konut ve otomobil sahibi yapacağız.

Mesut Yılmaz: Susurluk'u çözeceğiz.

Devlet Bahçeli: Apo'yu idam edeceğiz.

Deniz Baykal: 1 milyon işsize iş vereceğiz.

Kemal Kılıçdaroğlu: Her dar gelirliye 600 TL maaş vereceğiz.

Cem Uzan: Mazot 1 YTL olacak, üniversite sınavı kalkacak.

Necmettin Erbakan: Taksim'e cami yapacağım, faiz kalkacak.

Haydar Baş: Doğuran kadına 15 bin, her ev kadınına 500 TL maaş vereceğim. Asgari ücret 5 bin TL olacak.

Besim Tibuk: Ofsaytı kaldıracağım, kale direkleri arasındaki mesafe attıracağım.

Nurettin Sözen: Her mahalleye bir çamaşırhane yaptıracağım.

24 HAZİRAN

Son olarak 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerindeyiz. Partilerin seçim beyannameleri açıklandı. Bu beyannamelerin içinde öyle vaatler var ki, seçimden sonra da konuşulacak cinsten. 24 Haziran seçimleri öncesi seçim vaatleri değişiklik gösterdi. Öyle ki; Muharrem İnce, Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu, Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlılığıyla hazırlanan AK Parti’nin mega projelerini durdurmayı vaadetti. İşte 24 Haziran için politikacıların gündeme oturan vaatleri:

Muharrem İnce: Kanal İstanbul Projesi’ni durduracağız.

Temel Karamollaoğlu: Türkiye’de yapılan bütün yatırımları durduracağız. Niye, çünkü üretime dayalı yatırım yok. Köprüleri, yolları, binaları, stadyumları hepsini…

Sezai Temelli (HDP Eş Genel Başkanı): Afrin’i geri alacağız. Afrinliler evlerine geri dönecek.

Pervin Buldan (HDP Eş Genel Başkanı): 24 Haziran'dan sonra sayın Öcalan üzerindeki tecriti de hep birlikte kaldıracağız.

Meral Akşener: TRT’yi satıp, parasını halka dağıtacağım.

Mahmut Tanal (CHP İstanbul milletvekili adayı): İstanbul’da mezarlıkları ücretsiz bir şekilde herkese tahsis edeceğim.