taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.852
USD
4,6789
EURO
5,4540
ALTIN
190,94
PETR
75,8100

Geçmişten günümüze seçim vaatleri

Türkiye tarihinde politikacılar tarafından öyle vaatler verildi ki, bu vaatler unutulacak cinsten değil. Kimler gelip kimler geçti oy pusulalarından; hepsinin de vaatleri seçimden sonra mazi oldu.

Özel İçerik | 24.06.2018 - 09:36..
  1. Haberler
  2. Tarih
Geçmişten günümüze seçim vaatleri

Gündemde olan seçim vaatleri yeni bir alışkanlık değil. Kimi politikacılar, iktidara gelemediğinden vaadini gerçekleştirme fırsatı bulamamış, kimisi de fırsatı yakalasa bile gerçekleştirememişti. Seçimlerde başarı sağlamak isteyen siyasi parti liderleri, bugün de seçmenlere birbirinden farklı vaatlerde bulunuyor.

Siyasi parti liderlerinin bir döneme damgasını vuran vaatleri;

Süleyman Demirel: Kim ne veriyorsa beş lira fazlasını vereceğim, ekonomiyi 500 günde düzlüğe çıkaracağım.

Geçmişten günümüze seçim vaatleri

Bülent Ecevit: Köyler kent olacak.

Geçmişten günümüze seçim vaatleri

Tansu Çiller: Herkese 2 anahtar. Herkesi konut ve otomobil sahibi yapacağız.

Geçmişten günümüze seçim vaatleri

Mesut Yılmaz: Susurluk'u çözeceğiz.

Geçmişten günümüze seçim vaatleri

Devlet Bahçeli: Apo'yu idam edeceğiz.

Geçmişten günümüze seçim vaatleri

Deniz Baykal: 1 milyon işsize iş vereceğiz.

Geçmişten günümüze seçim vaatleri

Kemal Kılıçdaroğlu: Her dar gelirliye 600 TL maaş vereceğiz.

Geçmişten günümüze seçim vaatleri

Cem Uzan: Mazot 1 YTL olacak, üniversite sınavı kalkacak.

Geçmişten günümüze seçim vaatleri

Necmettin Erbakan: Taksim'e cami yapacağım, faiz kalkacak.

Geçmişten günümüze seçim vaatleri

Haydar Baş: Doğuran kadına 15 bin, her ev kadınına 500 TL maaş vereceğim. Asgari ücret 5 bin TL olacak.

Geçmişten günümüze seçim vaatleri

Besim Tibuk: Ofsaytı kaldıracağım, kale direkleri arasındaki mesafe attıracağım.

Geçmişten günümüze seçim vaatleri

Nurettin Sözen: Her mahalleye bir çamaşırhane yaptıracağım.

Geçmişten günümüze seçim vaatleri

 

24 HAZİRAN

Son olarak 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerindeyiz. Partilerin seçim beyannameleri açıklandı. Bu beyannamelerin içinde öyle vaatler var ki, seçimden sonra da konuşulacak cinsten. 24 Haziran seçimleri öncesi seçim vaatleri değişiklik gösterdi. Öyle ki; Muharrem İnce, Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu, Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlılığıyla hazırlanan AK Parti’nin mega projelerini durdurmayı vaadetti. İşte 24 Haziran için politikacıların gündeme oturan vaatleri:

Muharrem İnce: Kanal İstanbul Projesi’ni durduracağız.

Geçmişten günümüze seçim vaatleri

Temel Karamollaoğlu: Türkiye’de yapılan bütün yatırımları durduracağız. Niye, çünkü üretime dayalı yatırım yok. Köprüleri, yolları, binaları, stadyumları hepsini…

Geçmişten günümüze seçim vaatleri

Sezai Temelli (HDP Eş Genel Başkanı): Afrin’i geri alacağız. Afrinliler evlerine geri dönecek.

Geçmişten günümüze seçim vaatleri

Pervin Buldan (HDP Eş Genel Başkanı): 24 Haziran'dan sonra sayın Öcalan üzerindeki tecriti de hep birlikte kaldıracağız.

Geçmişten günümüze seçim vaatleri

Meral Akşener: TRT’yi satıp, parasını halka dağıtacağım.

Geçmişten günümüze seçim vaatleri

Mahmut Tanal (CHP İstanbul milletvekili adayı): İstanbul’da mezarlıkları ücretsiz bir şekilde herkese tahsis edeceğim.

Geçmişten günümüze seçim vaatleri

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Üsküdar'da CHP-İyi Parti-Saadet buluşması

Üsküdar'da CHP-İyi Parti-Saadet buluşması

187
Şanlıurfa'da akıma kapılan yarış atları telef oldu

Şanlıurfa'da akıma kapılan yarış atları telef oldu

21
FIFA Dünya Kupası'nda penaltı rekoru

FIFA Dünya Kupası'nda penaltı rekoru

10
ABD'nin devasa uçak mezarlığı

ABD'nin devasa uçak mezarlığı

14
Kucağına aldığı kediyi denize attı

Kucağına aldığı kediyi denize attı

69
Sezen Aksu oyunu erkenden kullandı

Sezen Aksu oyunu erkenden kullandı

56
Kocaeli'de düğün kavgacıları polise de saldırdı

Kocaeli'de düğün kavgacıları polise de saldırdı

24
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM