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34 ülkeden 635 yabancı gazeteci seçimler için Türkiye'de

24 Haziran'da yapılacak seçimleri 34 ayrı ülkeden 635 yabancı basın mensubu Türkiye'den takip edecek.

AA | 22.06.2018 - 11:15..
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34 ayrı ülkeden 635 yabancı basın mensubu, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ni izlemek için Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğüne (BYEGM) akreditasyon yaptırdı.

ÇEKİM YAPABİLMELERİ İÇİN KOLAYLIK SAĞLANACAK

AA muhabirinin BYEGM'den aldığı bilgiye göre, akreditasyonu tamamlanan 635 yabancı basın mensubu, seçimleri takip etmek üzere Türkiye'ye geldi. Alanda gazetecilik faaliyetlerini yürütebilmek için gerekli izinleri alan basın mensuplarına, istedikleri yerlerde çekim yapabilmeleri için gerekli kolaylıklar sağlanacak.

BASIN MERKEZLERİ KURULDU

Yabancı basın mensuplarının seçim sonuçlarını takip edebilmesi için BYEGM tarafından Ankara, İstanbul ve Diyarbakır’da basın merkezleri de kuruldu. Buralardaki ekranlardan, BYEGM ve Anadolu Ajansı (AA) iş birliğiyle sağlanan bilgilerle seçim sonuçları anlık takip edilebilecek.

BYEGM, gazetecilerin alandaki faaliyetlerini kolay yürütebilmesi için de ekipler oluşturdu. Çekim faaliyetlerinde karşılaşabilecekler sorunların çözümü için hem İçişleri Bakanlığı hem Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ile ortak çalışma yürütülüyor.

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