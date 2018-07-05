34 yolcusu bulunan otobüs Eskişehir'de kül oldu

Isparta'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsü Eskişehir'de alev aldı. 34 yolcunun bulunduğu otobüs kullanılmaz hale gelirken, yolcular yaralanmadan kurtuldu.

ERKEN FARK EDİLDİ YOLCULAR KURTULDU

Isparta'dan 34 yolcusuyla İstanbul'a doğru hareket eden Zeki Aydın yönetimindeki 42 BDS 05 plakalı yolcu otobüsü, Eskişehir-Ankara karayolunun 20. kilometresinde henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Motor bölümünden başlayan yangını fark eden otobüs şoförü ve muavinler aracı durdurarak yolcuları indirdi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Yangın, aracın kullanılamaz hale gelmesine neden oldu. Yolcular ise başka bir otobüsle yola devam etti.