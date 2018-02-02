Hakkari’nin Şemdinli ilçesi Ortaklar mevkisindeki üs bölgesine Kuzey Irak tarafından PKK’lı teröristlerce düzenlenen havanlı saldırıda 2 asker şehit düştü, 2 asker de yaralandı.

Şehit düşen 28 yaşındaki Halil İbrahim Şık’ın cenazesi, bugün sabah Hakkari’de düzenlenen törenin ardından Mersin’in Anamur ilçesine getirildi.

TÖRENE ÇOK SAYIDA KİŞİ KATILDI

Bekir ve Sıdıka çiftinin 3 çocuğundan biri olan Halil İbrahim Şık’ın cenazesi, cenaze töreni öncesinde oturduğu evinin önüne götürüldü. Şehit Şık için öğle namazının ardından Anamur Otagar Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene; AK Parti Mersin Milletvekili ve Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, MHP Genel Başkan yardımcıları Sadir Durmaz ile Oktay Öztürk, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, protokol üyeleri, askeri erkan ile şehidin ailesi ve yakınları katıldı.

Mersin şehidini gözyaşlarıyla uğurladı VİDEO

GÖZYAŞLARINI TUTAMADILAR

Şehidin babası Bekir ile annesi Sıdıka ve eşi Ece Şık gözyaşlarını tutamazken, aileyi protokol üyeleri ve yakınları teselli eti.

MİNİK NEVRA BABASININ TABUTUNU SEVDİ

Şehidin 4 aylık kızı Nevra’nın bir yakınının kucağında babasının tabutunu sevmesi herkesi duygulandırdı.

Cenaze namazının kılınmasının ardından şehidin yakınları tabutun başına gelerek gözyaşı döktüler. Şık’ın tabutuna sarılarak öpen yakınlarını askeri görevliler teselli etmeye çalıştı.

AİLESİ ARKASINDAN GÖZYAŞLARIYLA YÜRÜDÜ

Ambulansa konan Şık’ın cenazesi, arkasında bir süre yürüyen ailesine ve protokol üyelerine çok sayıda vatandaş da destek odu.

Yüzlerce kişinin katıldığı askeri törenin ardından Anamur Mezarlığı’na götürülen şehit Şık’ın cenazesi, buradaki aile mezarlığında toprağa verildi.