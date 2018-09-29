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Van'da terör operasyonu

Van'ın Gürpınar ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda, çok sayıda gıda ve yaşam malzemesi bulundu.

AA | 29.09.2018 - 15:38..
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İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'nın barınma alanlarına yönelik aralıksız devam eden, "Şehit Jandarma Ordudonatım Astsubay Kıdemli Çavuş Halil Çelikel Operasyonu" kapsamında Gürpınar ilçesine bağlı Akdoğu Mahallesi kırsalında çalışma gerçekleştirildi.

SIĞINAKLAR KULLANILAMAZ HALE GETİRİLDİ

Bu kapsamda arazide 10 bidon benzin, iki büyük boy tüp, iki jeneratör, 5 bidon jeneratör yağı, akü, güneş paneli, büyük telsiz, büyük boy hilti, iki met ile çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Bölgedeki sığınaklar kullanılamaz hale getirildi.

Van'da terör operasyonu

Öldürülen teröristlerin taşındığı sarı poşetlerin, teröristler tarafından yatak olarak kullanılması dikkat çekti.

Van'da terör operasyonu VİDEO

Van'da terör operasyonu

Bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetleri aralıksız devam edecek.

Van'da terör operasyonu

Van'da terör operasyonu

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