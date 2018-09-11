taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.44005
Euro
7.47005
Altın
1197.93
Borsa
92389.11
Gram Altın
248.092

3,5 aylık bebek organlarıyla 2 kişiye can oldu

Diyarbakır'da beyin ölümü gerçekleşen 3,5 aylık E.Ç. adlı kız bebeğin ailesi tarafından bağışlanan organları, İstanbul ve Malatya'da organ bekleyen 2 kişiye hayat verdi.

DHA | 11.09.2018 - 15:56..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi görürken beyin ölümü gerçekleşen E.Ç.'nin yakınları doktorların organ nakli ile ilgili bilgilendirmesinden sonra organlarını bağışlama kararı aldı. Karar üzerine hastane yetkilileri, organ nakli koordinasyon birimine bilgi vererek, yasal prosedürleri tamamlanmasının ardından bebeğin bilgileri Sağlık Bakanlığı Organ Nakli Bilim Kurulu'na gönderildi.

Yapılan değerlendirmeler sonrası bebek E.Ç.'den alınan karaciğer Malatya'ya, böbreği ise İstanbul'da organ nakli bekleyen hastaya gönderilerek nakledildi.

"DOĞRU BİLGİLENDİRMELER BİZLERİ OLUMLU SONUÇLARA GÖTÜRDÜ"

Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Murat Kanğın, beyin ölümü gerçekleşen bebeğin ailesinin onayı ile organlarının Malatya ve İstanbul'da organ nakli bekleyen iki hastaya nakledildiğini belirtti.

Kanğın, organ naklinin önemine değinerek, Türkiye'de çok sayıda hastanın, organ nakli beklediğini ve birçok hastanın nakil beklerken hayatını kaybettiğini söyledi. Kanğın, "Hastanemize gelen tüm aile ve hasta yakınlarıyla tedavi süreci ve organ naklinin önemi konusunda bir bağ oluşturuyoruz. E.Ç. bebeğin ailesi ile de aynı şekilde bir bağ oluşturduk, bebeğin tedavi süreci ve sonrasında neler yaşanacağı konusunda aile doğru bilgilendirmeler bizleri olumlu sonuçlara götürdü.

"4 BEBEĞİN ORGANLARI BAĞIŞLANDI"

Ünite olarak ailelere birçok konuda destek sağlamaktayız. Çok iyi bir ekibimiz var. Hastaların aileleriyle iyi bir iletişim kuruyorlar. Aileler çocukları için her şeyin yapıldığını gördükten sonra, organ bağışı konusunda karar vermeleri sürecinde de onlara yardımcı oluyoruz. Geçtiğimiz aylarda yine bizim ünitemizde tedavi gören 4 aylık bir bebeğin daha ailesi organlarını bağışlamıştı. Bizim ünitemizde tedavi gören 4 bebeğin organları bağışlandı" diye konuştu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Libya açıklarında 100’den fazla göçmen öldü

Libya açıklarında 100’den fazla göçmen öldü

20
ABD'de Florence hazırlığı: 30 savaş gemisi kaçırıldı

ABD'de Florence hazırlığı: 30 savaş gemisi kaçırıldı

0
ABD, Gürcistan'da insanlar üzerinde deney yapıyor iddiası

ABD, Gürcistan'da insanlar üzerinde deney yapıyor iddiası

0
En büyük balığı avlayan Türk sporcu Dünya Şampiyonu

En büyük balığı avlayan Türk sporcu Dünya Şampiyonu

0
Her 5 saniyede bir çocuk açlıktan can veriyor

Her 5 saniyede bir çocuk açlıktan can veriyor

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM