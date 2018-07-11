3,5 yaşındaki Evrim'i arama çalışmaları sürüyor

Turhal ilçesinde yaşayan Dilek- Burhan Atış çiftinin 2 çocuğundan büyüğü olan Evrim Atış, dün sabah saatlerinde, Yenisu köyü yaylasındaki çadırdan hayvanları suya götürmek için ayrılan babaannesi Satı Atış'ın peşinden gitti. Evrim'in arkasından geldiğini gören Satı Atış, gelini Dilek'e seslenerek, torununun çadıra bırakılmasını istedi.

ÖNCE KOMŞULARIYLA ARADILAR

Evrim'i çadıra götüren ve en son çadırın önünde kardeşi Satı Atış (1,5) ile oynarken gören Dilek Atış, ahıra girdi. Bir süre sonra dönen Satı Atış, torununun çadırda olmadığını fark etti.

Çevrede aranan Evrim, bulunamayına komşulardan da yardım istenirken, jandarmaya haber verildi.

İhbar üzerine yaylaya jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Küçük Evrim, dün gece saatlerine kadar arandı, ancak bulunamadı.

KÜÇÜK KIZ DRONE İLE ARANDI

Jandarma ve AFAD ekipleri, bugün sabah saatlerinde, Evrim'in kaybolduğu yer ile çevresinde arama çalışmalarını sürdürdü. Orman ve tarım arazilerinin bulunduğu alanda yapılan arama çalışmalarına Yenisu köyünün sakinleri de katıldı. Köylüler, Evrim'i bulmak için yaylaya traktörleriyle geldi. Jandarma ekipleri, drone kullanarak, havadan da arama yaptı.

"YANINDA SADECE KARDEŞİ VARDI"

Satı Atış, ineklerin yanına giderken, gelini Dilek'e, peşinden gelen torunu Evrim'i almasını söylediğini anlatırken, "Burada oynuyordu. Yanında kimse yoktu, sadece kardeşi vardı." dedi.

"YABANCI KİMSE YOKTU"

Tek isteğinin, çocuğunun bulunması olduğunu dile getiren Dilek Atış ise "Annem, hayvanların yanına gitti. Sonra annem bağırdı, 'Çocuğu al' diye. Çocuğu aldım, eve getirdim. Ondan sonra 5 dakikalığına ahıra girdim. Sonra çocuk çıkmış, gitmiş. Nereye gitti, daha da bulamıyorum. Aradım taradım her tarafı, bulamadım. Burada yabancı kimse yoktu." dedi.