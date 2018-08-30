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Alanya'da denize giren Rus turist boğuldu

Antalya'nın Alanya ilçesinde denize giren 74 yaşındaki Rus Vera Yarutına hayatını kaybetti.

DHA | 30.08.2018 - 13:56..
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Alanya'da tatil yapan Vera Yarutına, dün öğle saatlerinde Kargıcak Mahallesi'ndeki plajda denize girdi. Bir süre yüzdükten sonra suda çırpınmaya başlayan Yarutına yardım istedi. Rus turistin çırpındığını gören sahildekiler kadını kıyıya çıkardı.

KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Vera Yarutına, ambulansla götürüldüğü Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Vera Yarutına'nın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Alanya'da denize giren Rus turist boğuldu

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