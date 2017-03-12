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36. kez üniversite sınavına girdi

Samsun'un Bafra ilçesinde, ilkokulda sözleşmeli öğretmenlik yapan Adem Topçuoğlu, bu yıl 36. kez üniversite sınavına girdi.

12.03.2017 - 16:00
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Samsun'nun Bafra ilçesindeki Bafra İmam Hatip Ortaokulunda Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) giren 54 yaşındaki Adem Topçuoğlu, 1980'de Bafra Lisesinden mezun olduğunu söyledi.

"36. KEZ YGS'YE GİRMİŞ OLDUK"

Bu yıl 36. kez sınav heyecanı yaşayan Topçuoğlu, "Allah nasip etti, 36. kez YGS'ye girmiş olduk. Sınavdaki sorular benim anlayamayacağım zorlukta sorular değildi.

36. kez üniversite sınavına girdi

"4 ÜNİVERSİTE OKUDUM"

Sınava girmekten evliliği unuttum. 4 üniversite okudum. Sınav üniversite, sınav üniversite derken yaş geldi 54’e ama ne yazık ki evlenmeyi unuttuk. Bu sınavların bana en büyük mağduriyeti de bu oldu." diye konuştu.

Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksek Okulu, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi ve Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Meslek Yüksekokulu Otobüs Şoförlüğü Bölümünü bitiren Topçuoğlu, "Sınava girerek kendimi her yıl liseden mezun olmuş gibi hissediyorum. Ömrüm oldukça sınava girmeye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

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