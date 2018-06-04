3600 ek gösterge halihazırdaki memurlara da vuracak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin seçim beyannamesini açıklarken memurlara ek gösterge müjdesini vermişti.

Buna göre polis, öğretmen, hemşire ve din görevlileri için 24 Haziran seçimlerinden sonra 3600 ek gösterge yürürlüğe girecek.

"HALİHAZIRDA EMEKLİ OLMUŞ VATANDAŞLARIMIZ DA YARALANACAK"

Maliye Bakanı Naci Ağbal ek göstergeyle ilgili olarak, "Yapacağımız düzenlemeyle polisimiz, öğretmenlerimiz, hemşirelerimiz, din görevlilerimiz ve idarecilerin emeklilik ek göstergelerini 3600'e çıkaracağız. Bu düzenlemeden, halihazırda bu görevlerden emekli olmuş vatandaşlarımız da yararlanacak. Böylece, bu görevlerden mevcutta emekli olan ve bundan sonra emekli olacak kamu görevlilerimizin maaşları önemli oranda artacak" dedi.