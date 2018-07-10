Mardin'de 2 terörist öldürüldü

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 6 Temmuz'da Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ömerli ilçesi Kovanlı Mahallesi kırsalında düzenlenen operasyonda, 2 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtildi.

OPERASYONLAR DEVAM EDECEK

Açıklamanın devamında şöyle denildi:

"Etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensupları ile birlikte, 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 8 kalaşnikof şarjörü, 1 Glock marka tabanca, 1 el bombası,1 el telsizi, 1 araç telsizi, 2 cep radyosu, 1 pil blok ile çok sayıda örgütsel doküman ve fotoğraf ile muhtelif gıda malzemesi ele geçirilmiştir. Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceği, kamuoyuna saygı ile duyurulur."