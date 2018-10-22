Yeni çıkanlar raflardaki yerini aldı. Bu haftada ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.
KİLDEN KÖPRÜ
Dunbar kardeşler, yetişkinlerin olmadığı bir evin kargaşasında dövüşerek, birbirlerini severek ve geçmişin yasını tutarak yaşamaktadır. Bugün, onları terk eden babaları az önce eve dönmüştür ve bir teklifi vardır: Onunla kim bir köprü inşa edecektir?
Kilden Köprü
Markus Zusak
Çev.: Selim Yeniçeri
Martı Yay.
S.: 608
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GUGUK
Bu kitapta parıltılı yaşamlar, çabuk tüketilen mutluluklar ve televizyon ekranından evlerimize kadar giren sahte dünyaların ardında yatanlar, yuvasını arayan bir Guguk Kuşu ve daha fazlası var.
Guguk
Doruk Kirezci
Müptela Yay.
S.: 224
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ORHANA VELİ
Doğru bildiği ve sonunun güzel olduğuna inanarak ilerlediği ancak önünü görmeyi beceremediği hayat yolunda Adil Nadi’ye, tarifsiz kederler içindeyken, ışık olmaya çalışan bir Garip Orhan Veli
Orhan Veli
Beytullah Ergin Borobey
Gece Kitaplığı
S.: 256
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BAŞKABİRYER SAYI 4
Türkiye’nin en önemli kadın çizerlerinden biri olan Sümeyye Kesgin’in Amerikalı yazar Jay Faerber ile Image Comics için yaptığı ve büyük beğeni kazandığı çizgi romanı BAŞKABİRYER, artık Türkçe yayımlanıyor.
Başkabiryer Sayı 4
Jay Faerber
Çev.: :Emre Yavuz
Sırtlan Kitap
S.: 32
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FIRTINADA YANACAKSIN
New York’un sessiz sakin kasabası White River’da bir keskin nişancı dehşet saçıyor ve öldürülen polisin telefonuna bir uyarı mesajı geliyor. Kimsenin kimseye güvenmediği soruşturmaya danışmanlık yapması için çağrılan Gurney'in ise elinde gizemli bir nottan başka bir şey yok.
Fırtınada Yanacaksın
John Verdon
Çev.: Ender Nail
Koridor Yay.
S.: 528
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ZÜMRÜT MELEĞİ
Bir hayat düşünün ki, başlangıcıyla sonu arasındaki bütün yollar tırmanması güç bir yamaç gibi zorlu olsun. Bir yaşam düşünün ki, sürmesi uğruna verilen mücadelenin tek karşılığı fedakârlık olsun. Bir melek düşünün ki, saflığın ancak cesaret ve akılla birlikte var olabileceğinin sembolü olsun. Bütün bunların üstüne “Sırlarla Dolu” bir hayatın, mucizelere nasıl dönüştüğüne şahit olun.
Zümrüt Meleği
Neşe Kaya
Gece Kitaplığı
S.: 418
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BARBAR YENİ DÜNYA
Ustalıkla işlenmiş bilinç akışı ağırlıklı psikolojik tahlillerle aksiyon ögelerin iç içe geçtiği Barbar Yeni Dünya; dinamik kurgusu ve yolculuk motifini içsel ve nesnel açılardan işleyen çarpıcı olay örgüsüyle distopya edebiyatına yeni ve farklı bir soluk getiriyor.
Barbar Yeni Dünya
Mehmet Sağbaş
Epsiolon Yay.
S.: 480
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INA MAY'İN DOĞUM MESELESİ
Doğum Meselesi, kadınlara nasıl güvenmemiz, doğuma nasıl değer vermemiz, aileleri nasıl eğitmemiz ve türümüz kadar eski bir süreçle modern yaşamı nasıl uzlaştırmamız gerektiğini gösteren güçlü bir manifesto.
Ina May'in Doğum Meselesi
Kolektif
Akademisyen Kitabevi
S.: 351
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Damla Karakuş
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