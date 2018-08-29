37 yıldır Türkmen kadınını tanıtan bebekleri yapıyor

Ardahan'ın Damal ilçesinin adıyla anılan hediyelik bebeklerin ustası 72 yaşındaki Fidan Atmaca, ilerleyen yaşına rağmen mesleğine ilk günkü hevesle devam ediyor.

Türkmen kadınlarının kıyafetinden esinlenilerek yapılan ve ilçede heykeli dikilen Damal bebeğinin, bölgedeki en yaşlı ustası Fidan Atmaca, bebekleri yurt içi ve dışında pek çok noktaya gönderiyor.

ODASINI ATÖLYE YAPTI

Zamanında birçok usta yetiştiren Fidan Atmaca, 37 yıldır Damal ilçe merkezinde, bir odasını atölyeye çevirdiği evinde, hediyelik bebek yapıyor. Farklı ebatlardaki bebeklere gelen siparişleri yetiştirmek için yardım alan Fidan Atmaca, yardıma gelenleri belirli ücret karşılığında çalıştırıyor.

"YAPTIĞIM BEBEK YARIŞMADA BİRİNCİ OLDU"

Ömrünün yarısından fazlasını hediyelik bebek yapımına ayırdığını anlatan Fidan Atmaca, "İlk bebeği 1980'li yılların sonunda kendime ait elbisemden yaptım. Bana o dönem İzmir'den bir misafir geldi. Israrla benden bebeği satın almak istedi, ben de verdim. Alan kişi, bebeği bir fuarda yarışmaya götürüyor ve orada birincilik kazanıyor. Bebek bana aitti ama benim bundan haberim yoktu." dedi.

DAMAL BEBEĞİ

Japonya'da 1996'da yapılan yöresel folklorik bebekler yarışmasında el emeği kategorisinde dünya birincisi olan Damal bebeği, bugün de yörede halen kullanılan Türkmen kadınlarının geleneksel kıyafetlerinin birebir kopyası olması dolayısıyla ilgi çekiyor

Damal bebeğinin en önemli unsuru olan kıyafeti, üç etek, önlük, gömlek, şalvar, yelek, cepken-göğüslük, tor, fes, take ve kolçak gibi 37 parçadan oluşuyor. Kumaş, bez ve boncuk kullanılarak yapılan ve farklı renkleri bir arada barındıran Damal bebeği, oluşturduğu renk cümbüşü ile doğayı da temsil ediyor.



