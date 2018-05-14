Yeni çıkanlar

Yeni çıkan kitaplar raflardaki yerini aldı. Bu hafta da ilginizi çekecek kitapları incelemeniz için listeledik.

JAPONLARIN UZUN VE MUTLU YAŞAM SIRRI

Uluslararası çoksatan bir rehber olan Ikigai’yle her gününüz anlamlı geçecek. Japonlar herkesin bir ikigaisi olduğuna inanır, her sabah yataktan kalkmaları için bir sebepleri vardır. İlham verici ve rahatlatıcı bu kitap sizlere kendi ikigainizi keşfetmeniz için gerekli tüm bilgileri veriyor. Aceleci davranmamanızı, hayat gayenizi keşfetmenizi, ilişkilerinizi canlandırmanızı ve kendinizi tutkularınıza adamanızı sağlıyor.

Öyle ya, kim her gününü mutlu yaşamak istemez ki?

Yazar: Hector Garcia , Francesc Miralles

Yayınevi : İndigo Kitap

S:176

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MUSK MANİA

Tesla, PayPal, SolarCity ve SpaceX'in arkasındaki dâhi Elon Musk olağanüstü bir Dalgayaratandır: sadece inovasyon dalgaları üzerinde sörf yapmakla kalmaz, rüzgârı arkasına alarak dev dalgalar da yaratabilir. Tüm bunları yaparken bankacılık, uzay, otomotiv ve enerji gibi alanlarda sektör devlerine karşı tek başına ayakta durup onlarla rekabete girebilir. Musk’ın geçerli beş başarı ilkesini inceleyen Hans van der Loo ve Patrick Davidson, onun düşünce yapısını ortaya çıkartıyor ve harika performanslara nasıl ulaşabileceğinizi gösteriyorlar.

Yazar: Patrick Davidson, Hans Van Der Loo

Yayınevi : The Kitap

S:128

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AYSİMA

Merak unsurunun kitap boyunca peşinizi bırakmadığı Aysima; naif, yalın bir dille okuyucuya ulaşıyor. Tüm içtenlik ve samimiyeti ile bütün imkânsız aşklar için, bir ağıt gibi yazılmış bir roman.

Bir büyük aşkın, o kırık hikâyesidir; bu ilk roman! Her aşkın bir hikâyesi vardır kuşkusuz, ama Kuloğlu; Ali ile Sima’nın bu eşsiz hikâyesini, farklı bir kurgu ile sunuyor okuyucuya.

Yazar: Ömer Yağcıoğlu

Yayınevi : Tunç Yayıncılık

S:176

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ANLAM İSTENCİ

Kitabın ilk bölümü Frankl’ın kurucusu olduğu ve sonraları ‘logoterapi’ diye adlandırılan psikoterapi yönteminin teorik temellerine ayrılmış. Ancak bu teorik bölümde bile Frankl’ın her zaman yaşamın içinden konuşan, şefkatli sesi duyuluyor. İnsani varoluşun trajik üçlüsü dediği; acı, ölüm ve suçluluk duygusuyla yüzleşmeye çağırıyor bizi Frankl. Kitabın ikinci bölümü logoterapi uygulamalarından söz ediyor. Burada Frankl kendi hekimlik deneyimlerinde karşılaştığı vakaların analizlerinden bolca örnek sunuyor.

Yazar: Victor E. Frankl

Çevirmen: Mustafa Yalçınkaya

Yayınevi : Öteki Yayınevi

S:212

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