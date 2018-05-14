taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
101.852
USD
4,3311
EURO
5,1864
ALTIN
184,02
PETR
76,7500

Yeni çıkanlar

Haftanın yeni çıkan kitaplarını sizler için derledik.

Özel Haber | 14.05.2018 - 09:58..
  1. Haberler
  2. Kitap

Yeni çıkan kitaplar raflardaki yerini aldı. Bu hafta da ilginizi çekecek kitapları incelemeniz için listeledik.

Yeni çıkanlar

JAPONLARIN UZUN VE MUTLU YAŞAM SIRRI

Uluslararası çoksatan bir rehber olan Ikigai’yle her gününüz anlamlı geçecek. Japonlar herkesin bir ikigaisi olduğuna inanır, her sabah yataktan kalkmaları için bir sebepleri vardır. İlham verici ve rahatlatıcı bu kitap sizlere kendi ikigainizi keşfetmeniz için gerekli tüm bilgileri veriyor. Aceleci davranmamanızı, hayat gayenizi keşfetmenizi, ilişkilerinizi canlandırmanızı ve kendinizi tutkularınıza adamanızı sağlıyor.

Öyle ya, kim her gününü mutlu yaşamak istemez ki?

Yazar: Hector Garcia , Francesc Miralles

Yayınevi : İndigo Kitap

S:176

Kitabı satın almak için tıklayınız: dr.com

Yeni çıkanlar

MUSK MANİA

Tesla, PayPal, SolarCity ve SpaceX'in arkasındaki dâhi Elon Musk olağanüstü bir Dalgayaratandır: sadece inovasyon dalgaları üzerinde sörf yapmakla kalmaz, rüzgârı arkasına alarak dev dalgalar da yaratabilir. Tüm bunları yaparken bankacılık, uzay, otomotiv ve enerji gibi alanlarda sektör devlerine karşı tek başına ayakta durup onlarla rekabete girebilir. Musk’ın geçerli beş başarı ilkesini inceleyen Hans van der Loo ve Patrick Davidson, onun düşünce yapısını ortaya çıkartıyor ve harika performanslara nasıl ulaşabileceğinizi gösteriyorlar.

Yazar: Patrick Davidson, Hans Van Der Loo

Yayınevi : The Kitap

S:128

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix.com

Yeni çıkanlar

AYSİMA

Merak unsurunun kitap boyunca peşinizi bırakmadığı Aysima; naif, yalın bir dille okuyucuya ulaşıyor. Tüm içtenlik ve samimiyeti ile bütün imkânsız aşklar için, bir ağıt gibi yazılmış bir roman.

Bir büyük aşkın, o kırık hikâyesidir; bu ilk roman! Her aşkın bir hikâyesi vardır kuşkusuz, ama Kuloğlu; Ali ile Sima’nın bu eşsiz hikâyesini, farklı bir kurgu ile sunuyor okuyucuya.

Yazar: Ömer Yağcıoğlu

Yayınevi : Tunç Yayıncılık

S:176

Kitabı satın almak için tıklayınız: dr.com

Yeni çıkanlar

ANLAM İSTENCİ

Kitabın ilk bölümü Frankl’ın kurucusu olduğu ve sonraları ‘logoterapi’ diye adlandırılan psikoterapi yönteminin teorik temellerine ayrılmış. Ancak bu teorik bölümde bile Frankl’ın her zaman yaşamın içinden konuşan, şefkatli sesi duyuluyor. İnsani varoluşun trajik üçlüsü dediği; acı, ölüm ve suçluluk duygusuyla yüzleşmeye çağırıyor bizi Frankl. Kitabın ikinci bölümü logoterapi uygulamalarından söz ediyor. Burada Frankl kendi hekimlik deneyimlerinde karşılaştığı vakaların analizlerinden bolca örnek sunuyor.

Yazar: Victor E. Frankl

Çevirmen: Mustafa Yalçınkaya

Yayınevi : Öteki Yayınevi

S:212

Kitabı satın almak için tıklayınız: dr.com



 

 


 

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Günün Kitabı: Sevginin Adı Rüzgar
Yazar Ahmet Erol, bu kitabında Mardin’de başlayıp Büyükada’da biten bir başarı öyküsünü anlatıyor.
Günün Kitabı: Titanic'in Batışı
H. M. Enzensberger, çağdaş Alman şiirinin en önemli temsilcilerinden biri. Titanic'in Batışı da yazarın baş yapıtları arasında.
Günün kitabı: Ne Mutlu Mutlulara
Yazar Yasmina Reza'nın kalema aldığı çağdaş bir insanlık komedisi olan bu kitap, ayrıntıları ince ince işleyerek, yaralı insanların öykülerini anlatıyor.
Haftanın kitap önerileri
Kitap Ayracı, bu hafta hangi kitapları öneriyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şehidin babası cenazedeki gülüşmelere inanamadı

Şehidin babası cenazedeki gülüşmelere inanamadı

93
BBC Erdoğan'a Abdullatif Şener'i sordu

BBC Erdoğan'a Abdullatif Şener'i sordu

71
Cumhurbaşkanı Erdoğan BBC'ye konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan BBC'ye konuştu

65
Reuters'ın Kanal İstanbul haberi

Reuters'ın Kanal İstanbul haberi

48
Ebru Yaşar: Ben kazandığım parayı kocama veririm

Ebru Yaşar: Ben kazandığım parayı kocama veririm

19
SONAR Başkanı: Sonuçlara inanmıyorum

SONAR Başkanı: Sonuçlara inanmıyorum

50
Zekeriya Öz'ün son halleri

Zekeriya Öz'ün son halleri

54
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM