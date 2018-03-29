Atlantik Savaşı: Kurt Sürüsü

Aybüke SENGİR/[email protected]

Atlantik Savaşı, kuşkusuz tarihin en dehşet verici ve en zorlu deniz savaşıydı. Bu deniz savaşında taraflar sürekli bir teknoloji yarışındaydı. 1940 -1941 yılları arasında teknolojik yarışın galibi Almanlar oldu. 1943 yılının başından itibaren Amerikan tersaneleri tam kapasite üretim yaparak, u-botların batırabileceğinden çok daha fazla sayıda kargo gemisi ürettiği için savaşın sonunda durum tersine işledi.

U-BOTLARIN İLK KURBANI ATENYA

3 Eylül 1939’da İngiltere ve Fransa, Almanya’ya savaş ilan etti. Yolcu gemisi Atenya, o sırada İngiltere’den Kanada’ya doğru yola çıkıyordu. Gemide 1100 yolcunun çoğu, Hitler'in Doğu Avrupa işgalinden kaçıyordu. Atenya, 2. Dünya Savaşı'nın ilk u-bot kurbanıydı. Bu olayda 118 çocuk, erkek ve kadın hayatını kaybetti. Yaşanan bu olay bütün Uluslararası Denizcilik kurallarına aykırıydı. Bir propaganda felaketiydi. Almanlar, Atenya’nın batışıyla ilgili bütün kayıtları sildi.

Winston Churchill bu sırada Amerika’nın bir hamlesini bekliyordu. ABD’nin, Almanya’ya karşı savaşa girmesini istiyordu. ABD tarafsız kalınca, Kanada’ya yöneldi.

CHURCHILL SAVAŞI İLAN ETTİ

İngiltere Başbakanı Churchill, u-botlara karşı savaş ilan etti. Bu, Kanada’nın da ona uyması anlamına geliyordu. İngiltere, dünyanın en güçlü donanması olan Kraliyet Donanması’nın malzeme gemilerini koruyabileceğinden emindi. Bir adamın acımasızlığını, hırsını ve yeteneğini hesaba katmamıştı.

2. Dünya Savaşı'nın Alman U-Botları ViDEO

KARL DÖNİTZ İNTİKAM PEŞİNE DÜŞTÜ

Alman denizaltıların kumandanı Karl Dönitz, Kraliyet Donanması’yla savaşıp kazanmayı planlıyordu. Dönitz, 1. Dünya Savaşı sırasında bir u-bot’un kumandanıydı. Gemisi, İngilizler tarafından batırılmış, kendisi esir alınmıştı. Bu yüzden intikam istiyordu. Denitz, savaştan önce u-botların yapımını yakından denetlemişti. 1. Dünya Savaşı'ndan sonra denizaltı yapması yasaklanan Almanya, gizlice yapmaya devam ediyordu.

Kraliyet ailesi, Aztik adındaki anti denizaltı teknolojisine çok güveniyordu. Bu teknoloji yönlendirilen ses dalgalarıyla su altını gösteriyordu.

KÜÇÜK BİR U-BOT UÇAK GEMİSİNİ BATIRDI

Küçük bir u-bot, sadece iki torpille İngiliz filosunun en önemli gemilerinden birini batırdı. Tüm İngiliz filosu, u-bot saldırısı olmayan yerlerdeki operasyonlarla sınırlandırıldı. Bu saldırı, u-bot donanmasının, kraliyetleri yenebileceğinin kanıtıydı. U-bot donanması, Aztikleri aşarak Kraliyet donanmasının en büyüklerinden olan görkemli savaş gemisi Royal Ark’ı torpilledi. Royal Aok’ın batırılması İngiltere’de milli felaket oldu. Winston Churchill bile Alman u-botlarının üstünlüğünü kabul etti.

GÖNÜLLÜ DENİZCİLERLE KONVOY SİSTEMİ

İngilizler, Alman tehditine karşılık, 1. Dünya Savaşı’nda u-botlara karşı başarıyla uygulanan konvoy sistemini kurdular. Konvoy sisteminde taktik avantajı çok fazlaydı. Sayıca kalabalık olan konvoy gemileri, birkaç savaş gemisiyle korunuyordu. Yüzlerce ticari gemi konvoy hizmetine alındı. Mürettebatları asker değil, sivil denizcilerden oluşuyordu.

U-botlar, yalnız seyreden 110 gemiye saldırdı. Ancak konvoy halindeki 6 bin geminin yalnızca 4’ü u-botlar tarafından batırılabildi.

KARL DÖNİTZ HİTLER'DEN TAKVİYE İSTEDİ

Karl Dönitz, Hitler'den 300 denizaltı istedi ancak 60 taneden az alabildi. Dönitz’in önünde bir engel daha vardı. Hem Kuzey Denizi’nin hem de Manş Denizi’nin kontrolü İngilizlerin elindeydi. Bu da operasyonu 1 hafta uzatacaktı.

SAVAŞIN SEYRİ DEĞİŞİYOR

1940 İlkbaharı sonlarında Hitler’in ordusu batıda Fransa’ya saldırdı. İngilizler Dunkerque’den geri çekilmek zorunda kaldı ve Fransa teslim oldu. Fransa’nın geri çekilmesi her şeyi değiştirmişti. İngiltere köşeye sıkıştı.

ALMAN SAVAŞ EMRİ 154

Berlin’den bir savaş emri geldi. ‘’Hava koşulları ve uzaklık önemli değil. Sadece kendi geminizin güvenliğiyle ilgilenin. Bu savaşta acımasız olmalıyız. Düşman, savaşı bizi yok etmek için başlattı. O yüzden hiçbir şeyin önemi yok.’’ Atlantik Savaşı en ölümcül aşamasına girmişti. U-botlar ancak torpilleri bitince saldırıdan vazgeçiyordu. Bir gecede 20 gemi bombalanıyordu ve konvoyun yarısından çoğu bombalanmıştı. Emirden sonra, 80 bin ton malzeme yok oldu. Tüm Atlantik Savaşı’nın en korkunç saldırılarından biriydi.

DÖNİTZ’İN KURT SÜRÜLERİ TARİHE GEÇTİ

Dönitz bu arada yeni bir savaş taktiği geliştirmişti. Buna göre u-botlar avlarına, geçen savaşta olduğu gibi tek tek saldırmayacaklardı. Toplu halde konvoyu çevreleyen u-botlar karaya ya da emniyetli sulara girene dek mevcudunun yarısından fazlasını kaybedecekti. Dönitz bu stratejisine ve savaş ekibine Kurt Sürüsü adını verdi.

Kurt Sürüleri, 1940 Sonbaharı boyunca konvoy gemilerini acımasızca avlamaya devam etti. İngiltere’ye getirilen savaş stokları savaş başladığından beri en düşük seviyeye inmişti. Dönitz’in Kurt Sürüleri tarihe adını yazmayı başardı.